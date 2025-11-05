Planetárium Praha terčem překupníků. Shodili systém a nabízejí falešné lístky

  11:36
Pražské planetárium, které se znovu otevřelo po rozsáhlé rekonstrukci letos v červnu, se těší velkému zájmu. To s sebou ale přináší také řadu problémů zejména při prodeji vstupenek. Hned poté, co v pondělí planetárium nabídlo prosincový program, shodili nákupní roboti překupníků prodejní systém, který pak nefungoval ani v úterý. Planetárium proto oznámilo, že bude vstupenky nabízet vždy jen na jeden týden.

Kromě toho organizace podala v úterý ráno trestní oznámení na neznámého pachatele, který na internetu prodává falešné vstupenky. Planetárium je příspěvkovou organizací hlavního města. Zájem o vstupenky je velký a představení jsou často vyprodaná i několik týdnů dopředu.

„Po zveřejnění prosincového programu byl náš server během několika minut zahlcen obrovským množstvím požadavků na nákup vstupenek a nápor bohužel nevydržel. Přestože jsme po říjnovém výpadku provedli úpravy systému, tentokrát, zdá se, nebyla příčina na naší straně, ale u externího poskytovatele serverových služeb,“ uvedl ředitel planetária Jakub Rozehnal.

Později doplnil, že požadavek padesáti nákupů vstupenek za sekundu vyhodnotil server hostingové firmy jako dDOS útok, tedy ochromení webu kvůli přetížení.

„Vzhledem k zahlcení systému nákupními roboty přeprodejců přecházíme na jiný systém. V průběhu dne bude docházet k výpadkům. Lístky budou uvolňovány v týdenních blocích,“ uvádí planetárium na svém webu.

Rozehnal na Facebooku sdělil, že planetárium nabízí tolik představení, kolik umožňuje jeho kapacita. „I kdybychom pořídili mnohonásobně dražší a výkonnější prodejní systém, více vstupenek bychom Vám stejně nabídnout nemohli. Rozdíl by byl pouze v tom, že by se dostalo na ty nejrychlejší; nyní se dostává spíše na ty trpělivější,“ napsal ředitel planetária.

Pozor na překupníky, varuje ředitel

Na sociální síti také upozornil na to, že někteří lidé nabízejí na internetu falešné lístky na projekce. „Dnes ráno jsme podali trestní oznámení na neznámého pachatele, který prodává falešné lístky do planetária. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali několik desítek návštěvníků, kteří koupili falešné lístky od osoby jménem Karolína nabízející lístky na platformě bazos.cz,“ sdělil Rozehnal.

Pokud lidé kupují lístky mimo oficiální e-shop, měli by podle ředitele kromě lístků trvat na dodání původních e-mailů s číslem objednávky.

„Během tohoto týdne sdělíme, jakým způsobem si můžete u nás nezakoupené lístky ověřit. Upozorňujeme ale, že nejsme schopni předejít situaci, kdy někdo u nás zakoupené elektronické vstupenky prodá opakovaně několika lidem,“ uvedl Rozehnal.

V takovém případě bude obsluha považovat za pravé ty vstupenky, které budou použity nejdříve.

Přestavba planetária začala v dubnu 2023 a náklady na ni činily zhruba 300 milionů korun, z toho dvě třetiny stála nová kopule. Má průměr 22 metrů, obraz zajišťuje přibližně 45 milionů diod na více než 12 tisících speciálních panelech.

Kopule je podle informací planetária největší na světě. Kromě ní se v planetáriu měnily i rozvody a ventilace. Nově nainstalovaná technologie umožní využívat odpadní teplo a v zimě jím vytápět. Obnova se týkala jeviště i hlediště sálu. Výstavní prostory jsou nově rozšířené na úkor dílen a dalšího technického zázemí.

