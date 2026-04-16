Most Závodu míru, otevřen 1964
Silniční most na Zbraslavi. Je to první most přes Vltavu na území hlavního města Prahy. Nachází se nad soutokem Vltavy s Berounkou.
Spojuje Zbraslav na levém břehu s místní částí Závist a železniční stanicí Praha-Zbraslav na pravém břehu.
Je 210 metrů dlouhý s jedním obloukem s rozpětím 75 metrů a třemi pilíři na každé straně. Je to první obloukový most na světě postavený metodou samonosné svařované výztuže. Jeho prvními uživateli se stali účastníci cyklistického Závodu míru.
Most nahradil předchozí Zbraslavský most.