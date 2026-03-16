Jak vtáhnout mladé do kultury. Inspirace přijede do Prahy i ze severu

„Není to o tom vytvořit pro mladé něco, o čem si myslíme, že by je mohlo zajímat, když jsme se s nimi vlastně nikdy nedostali do dialogu,“ říká Kristýna Kočová, ředitelka Kreativní Prahy.
Podle ní je klíčem aktivní zapojení mladých lidí do tvorby samotné kultury a také to, aby se cítili její součástí.
„Aby nebyli jen pasivními recipienty, ale i spolutvůrci. Nemůžeme čekat, že teenagera bude bavit představení o teenagerech jen proto, že tam dáme postavy stejného věku. Jde o autenticitu a respekt k jejich žité zkušenosti,“ dodává Kočová.
Pochopení mladé digitální generace
Fórum otevře přednáškou digitální antropolog Andreas del Alamo Cienfuegos z CEU University v Madridu. Ve svém výzkumu se věnuje vztahu mladých lidí k technologiím, vzdělávání a kultuře. Do Prahy přijíždí s konceptem „figital“, který popisuje propojení digitálního a fyzického světa v životě mladé generace.
Senioři nemají kde stárnout, míst v domovech je málo. Někteří čekají i roky
Otevírací přednáška se zaměří na to, jak lépe porozumět prostředí, ve kterém mladí lidé vyrůstají – a jak k němu přistupovat s pochopením a respektem.
Na něj naváže Piet Forger, vedoucí odboru kultury belgického města Leuven, které se připravuje na titul Evropské hlavní město kultury 2030. Ve své prezentaci ukáže, jak mohou města systematicky zapojovat mladé lidi do kulturního života na lokální úrovni.
Radnice Prahy 7 vyhlásila sbírku pro obyvatele vyhořelého domu v Holešovicích
Inspirace přijede i ze severu Evropy. Rikke G. Komissar z Národního muzea v Oslu představí projekty zaměřené na mladé dospělé. Norská instituce se snaží přiblížit umění nové generaci například prostřednictvím netradičních formátů, jako jsou přespávačky nebo večerní akce v muzeu. „Snaží se zdánlivě tradiční instituci otevřít novým formátům a novému publiku – třeba právě přespávačkami,“ dodává Kočová.
Co říkají data
Odpolední část programu přinese první výsledky výzkumu kulturního chování mladých lidí v Praze, který připravila organizace Kreativní Praha. Data představí Linda Krajčovič Synková.
Na prezentaci naváže panelová debata s odborníky z oblasti sociologie, kultury i médií na téma Co od kultury čeká mladá generace. Panelistkou bude například Bianca Machová z Budějovice - Evropské město kultury 2028 nebo Filip Černý z Radia Wave.
Druhý den konference bude věnován praktickým workshopům zaměřeným na práci s mladým publikem v kultuře. První z nich povede Piet Forger, který představí zkušenosti belgického města Leuven s tím, jak mohou města efektivně využívat veřejné zdroje k podpoře zájmu mladých lidí o kulturu.
První čokoládu jsme míchali v kuchyni, teď vozíme medaile. Manželé oživili slavnou Lidku
Workshop se zaměří na konkrétní nástroje kulturní politiky, spolupráci mezi samosprávou a kulturními institucemi i na to, jak předcházet situaci, kdy kulturní organizace ztrácejí kontakt s mladou generací.
Druhý workshop povede Karolína Kostková z Refresheru, která se zaměří na proměny komunikace směrem k mladému publiku. Účastníci se budou věnovat tomu, jak dnes mladí lidé konzumují obsah, jaký jazyk a vizuální styl na ně funguje a jak mohou kulturní instituce přizpůsobit své komunikační strategie prostředí zahlcenému informacemi.
Pražské kulturní fórum je platformou pro setkávání lidí z kulturního sektoru, měst i výzkumných institucí. Letos se zaměří na hledání konkrétních nástrojů, jak mohou kulturní instituce reagovat na proměňující se potřeby publika – zejména mladých lidí.