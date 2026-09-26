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Proměna na trhu práce. Profese se kvůli AI změní, Praha je však ochotná nabírat

Jan Bohata
  10:11
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup

Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup | foto: ManpowerGroup

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zuzana Roznosová, zástupkyně ředitelky Phonexia, a...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zuzana Roznosová, zástupkyně ředitelky Phonexia, a...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zuzana Roznosová, zástupkyně ředitelky Phonexia, a...
11 fotografií
Moderní technologie mohou v budoucnosti vymazat tisíce pracovních pozic, fronty na úřadech práce to však zvětšit nemusí. Lidé se mohou rekvalifikovat na nové pozice, nejlépe ve stejné společnosti. Trh práce v metropoli i pro příští měsíce nabízí zaměstnancům širokou nabídku volných pozic a možnost zvyšovat si kvalifikaci, aby odolali nástupu moderních technologií a umělé inteligenci (AI).

Zůstávají zde také nejvyšší průměrné hrubé mzdy. Podle Indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2026 jsou v hlavním městě pozitivně naladěni také zaměstnavatelé. Analýzu tento týden představila společnost ManpowerGroup ČR.

Schopnost rychle se rekvalifikovat a adaptovat do nových rolí je důležitou vlastností, protože firmy jsou ochotné nabírat. Praha, na které do značné míry závisí i střední Čechy, je v čele regionálního srovnání náborových plánů firem a zaměstnavatelé jsou zde nejoptimističtější.

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Hodnota indexu trhu práce zde dosáhla 26 bodů, což značí výraznou převahu zaměstnavatelů, kteří chtějí rozšiřovat týmy, nad těmi, již plánují škrty.

„Pro čtvrté čtvrtletí letošního roku dosahuje opět nadprůměrnou hodnotu a ukazuje rostoucí trend,“ upozornil Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup ČR.

Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup
Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zuzana Roznosová, zástupkyně ředitelky Phonexia, a Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup. (10. dubna 2024)
Hosty pořadu Rozstřel jsou Zuzana Roznosová, zástupkyně ředitelky Phonexia, a Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup. (10. dubna 2024)
11 fotografií

Zaměstnance nejvíce shání společnosti z logistiky a obchodu, dobré vyhlídky mají také zájemci o práci v oboru odborných, vědeckých a technických činností. Méně optimisticky jsou naladěni zaměstnavatelé v energetice a komunikačních službách. Citovaný index se v jejich případě propadá až do záporných hodnot, což znamená, že v těchto oborech firmy spíše propouštějí.

Spíše opatrný optimismus

Vcelku kladně je naladěn také stavební obor. Firmy nejčastěji hledají stavební dělníky, jeřábníky, obsluhu stavebních strojů, elektromontéry nebo stavbyvedoucí. Znát je to na platech. Nejvýraznější růst zaznamenaly letos nástupní mzdy podle společnosti JenPráce.cz u elektroinženýrů, a to o 21,3 procenta na 53 660 korun. U obsluhy stavebních strojů o 20,9 procenta na 40 811 korun.

Výhledy trhu práce v Praze

  • Průměrná hrubá měsíční mzda za 2. čtvrtletí: 66 459 korun
  • 26 %
    Nejvyšší Index trhu práce zůstává v Praze.
  • 42 %
    Nejvíce chce nabírat sektor logistika, obchod.
  • 42 %
    Nejoptimističtější jsou firmy s 250 až 999 zaměstnanci.
  • 43 %
    Nárůst organizací, zvyšujících nábor mladých
  • 37 %
    Podíl zaměstnavatelů, kteří nabírají kvůli růstu firem
  • 4 %
    Průměrná nezaměstnanost za srpen
  • 22 519
    Počet volných pracovních pozic za srpen

Zdroj: ManpowerGroup, ČSÚ

„Čísla jsou nejoptimističtější za posledních pět let. To ale neznamená, že na trhu práce máme vyhráno,“ vysvětlila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.

Vzniká tak zvláštní situace. Vedle sebe existují lidé ucházející se o práci a firmy, které stále obtížně hledají správné odborníky. „Pro zaměstnavatele nebude hlavním tématem jen počet lidí, ale jejich dovednosti a schopnost rychle se adaptovat,“ dodala Rezlerová.

Z dělníka skladníkem

Klíčovou roli v otázce zaměstnanosti stále více hrají moderní technologie a AI. To pro zaměstnance a firmy klade nároky na očekávané změny.

„Do budoucna je možné rušení v řádu desítek až nižších stovek tisíc pracovních pozic na méně kvalifikovaných, fyzicky náročných a hůře placených místech,“ upozornil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

To však nemusí nutně znamenat, že lidé masově přijdou o práci. „Půjde o schopnost dodat jim nové znalosti a kompetence. Proškolit člověka od stroje na novou práci,“ řekl Špicar. Z někdejšího dělníka se tak po odborném školení stane například skladník nebo třeba obchodní zástupce. Změna se navíc může odehrát ve stejné společnosti.

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Rekvalifikace a další pomoc už dnes nabízejí různé instituce a společnosti. „Klademe důraz na včasnou podporu lidí, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Prostřednictvím projektu Outplacement jim nabízíme kariérové poradenství, rekvalifikace i pomoc při hledání nového pracovního uplatnění,“ uvedl Roman Chlopčík, ředitel Úřadu práce ČR.

Největší šanci na uplatnění v rekvalifikacích mají zájemci v technických a praktických oborech. „Jde o segmenty, kde trh práce dlouhodobě trápí nedostatek lidí a kde zaměstnavatelé často hledají pracovníky i bez předchozí praxe,“ objasnila Anna Kevorkyan, manažerka portálu JenPráce.cz.

Praha si i v srpnu udržela nejnižší úroveň nezaměstnanosti, čtyři procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2026 stoupla na více než 66 tisíc korun

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