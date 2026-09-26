Zůstávají zde také nejvyšší průměrné hrubé mzdy. Podle Indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2026 jsou v hlavním městě pozitivně naladěni také zaměstnavatelé. Analýzu tento týden představila společnost ManpowerGroup ČR.
Schopnost rychle se rekvalifikovat a adaptovat do nových rolí je důležitou vlastností, protože firmy jsou ochotné nabírat. Praha, na které do značné míry závisí i střední Čechy, je v čele regionálního srovnání náborových plánů firem a zaměstnavatelé jsou zde nejoptimističtější.
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Hodnota indexu trhu práce zde dosáhla 26 bodů, což značí výraznou převahu zaměstnavatelů, kteří chtějí rozšiřovat týmy, nad těmi, již plánují škrty.
„Pro čtvrté čtvrtletí letošního roku dosahuje opět nadprůměrnou hodnotu a ukazuje rostoucí trend,“ upozornil Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup ČR.
Zaměstnance nejvíce shání společnosti z logistiky a obchodu, dobré vyhlídky mají také zájemci o práci v oboru odborných, vědeckých a technických činností. Méně optimisticky jsou naladěni zaměstnavatelé v energetice a komunikačních službách. Citovaný index se v jejich případě propadá až do záporných hodnot, což znamená, že v těchto oborech firmy spíše propouštějí.
Spíše opatrný optimismus
Vcelku kladně je naladěn také stavební obor. Firmy nejčastěji hledají stavební dělníky, jeřábníky, obsluhu stavebních strojů, elektromontéry nebo stavbyvedoucí. Znát je to na platech. Nejvýraznější růst zaznamenaly letos nástupní mzdy podle společnosti JenPráce.cz u elektroinženýrů, a to o 21,3 procenta na 53 660 korun. U obsluhy stavebních strojů o 20,9 procenta na 40 811 korun.
Výhledy trhu práce v Praze
Zdroj: ManpowerGroup, ČSÚ
„Čísla jsou nejoptimističtější za posledních pět let. To ale neznamená, že na trhu práce máme vyhráno,“ vysvětlila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup ČR.
Vzniká tak zvláštní situace. Vedle sebe existují lidé ucházející se o práci a firmy, které stále obtížně hledají správné odborníky. „Pro zaměstnavatele nebude hlavním tématem jen počet lidí, ale jejich dovednosti a schopnost rychle se adaptovat,“ dodala Rezlerová.
Z dělníka skladníkem
Klíčovou roli v otázce zaměstnanosti stále více hrají moderní technologie a AI. To pro zaměstnance a firmy klade nároky na očekávané změny.
„Do budoucna je možné rušení v řádu desítek až nižších stovek tisíc pracovních pozic na méně kvalifikovaných, fyzicky náročných a hůře placených místech,“ upozornil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.
To však nemusí nutně znamenat, že lidé masově přijdou o práci. „Půjde o schopnost dodat jim nové znalosti a kompetence. Proškolit člověka od stroje na novou práci,“ řekl Špicar. Z někdejšího dělníka se tak po odborném školení stane například skladník nebo třeba obchodní zástupce. Změna se navíc může odehrát ve stejné společnosti.
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Nezaměstnanost dál roste, nejvíc volných míst má Praha. Generaci Z drtí stres
Rekvalifikace a další pomoc už dnes nabízejí různé instituce a společnosti. „Klademe důraz na včasnou podporu lidí, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Prostřednictvím projektu Outplacement jim nabízíme kariérové poradenství, rekvalifikace i pomoc při hledání nového pracovního uplatnění,“ uvedl Roman Chlopčík, ředitel Úřadu práce ČR.
Největší šanci na uplatnění v rekvalifikacích mají zájemci v technických a praktických oborech. „Jde o segmenty, kde trh práce dlouhodobě trápí nedostatek lidí a kde zaměstnavatelé často hledají pracovníky i bez předchozí praxe,“ objasnila Anna Kevorkyan, manažerka portálu JenPráce.cz.
Praha si i v srpnu udržela nejnižší úroveň nezaměstnanosti, čtyři procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2026 stoupla na více než 66 tisíc korun