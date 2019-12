Ctnostný hejtman Helly. Zachránil Pražské děti, poté ho rozmetal granát

Chrabře si v krvavých bojích na hřebenu Monte San Michele na italské frontě v létě 1915 vedli pěšáci pražského c. a k. 28. pěšího pluku. To, že takzvané Pražské děti do první linie nastoupily společně, se stalo zásluhou hejtmana Alexandera von Helly, narozeného v prosinci 1874.