Na Dívčích hradech vypustili divoké koně. Dívat se, ale nekrmit, říká šéf zoo

Koně Převalského Kůň Převalského je poslední druh divokého koně vůbec. Světu je znám od roku 1881. Na přelomu 60. a 70. let 20. století byl však ve volné přírodě vyhuben. Přežil jen v péči zoologických zahrad. Mimořádnou zásluhu na přežití těchto koní má Zoo Praha, která od roku 1959 vede celosvětovou plemennou knihu tohoto druhu a která se stala jedním z hlavních organizátorů mezinárodních převozů koní do jejich původní vlasti. Letos uplyne deset let od prvního transportu do západního Mongolska. Během devíti dosavadních návratů divokých koní, které probíhají za pomoci armádních letounů CASA, bylo do své domoviny přepraveno celkem 34 koní Převalského, z nichž někteří mají ve volné přírodě dokonce již vnoučata. Zdroj: Zoo Praha