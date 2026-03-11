Průtahy a neodbornost. Pražská soudkyně Novotná čelí návrhu na odvolání

Dlouholetá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Jaroslava Novotná čelí návrhu na odvolání z funkce. Kvůli nepozornosti práce a průtahům na ni podala kárnou žalobu její nadřízená Hana Marsová. Tvrdí navíc také, že Novotná požádala o pomoc s vypracováním některých rozsudků svého syna, studenta práv, a že nedovoleně konzultovala jeden případ se svým známým.

Žalobu ve středu začal projednávat kárný senát, soudkyně pochybení odmítá.

„Zásadní problém je, že paní doktorka není schopná zlepšení,“ vysvětlila předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Marsová to, proč pro Novotnou žádá nejpřísnější možné kárné opatření. „Jedná se o opakované kárné řízení, k prvnímu došlo již před řadou let. Jsem si vědoma toho, že některá z těch kárných odsouzení – s výjimkou odsouzení v roce 2023 – jsou zahlazena, ale ono to vypovídá o celkové letité práci paní doktorky,“ pokračovala.

Novotná soudí od roku 1992, působí na civilním úseku soudu. Po předchozích kárných řízeních měla snížený plat. Odvolací senáty, které její rozsudky přezkoumávaly, se k její práci vyjadřovaly v minulosti velmi kriticky. Upozorňovaly na nedbalost a ledabylost, nízkou odbornou úroveň, zmatečnost, nekvalitní zpracování spisů a nerespektování závazných právních názorů. Jeden ze senátů ji označil za jednu z nejhorších soudkyň v pražské justici, jiný napsal, že s něčím takovým se ve své praxi ještě nesetkal.

Hlavní žalobkyně kosovské mise Novotná brala úplatky, tvrdí tamní deník

„Jak se vám to poslouchá?“ zeptala se dnes Novotné v reakci na toto hodnocení předsedkyně kárného senátu Michaela Pařízková. „Špatně,“ odpověděla Novotná. Ke kárné žalobě odmítla vypovídat, odkázala na své obsáhlé písemné vyjádření.

V řízení ji zastupuje advokát Martin Mikyska. Právě s ním podle kárné žaloby řešila konkrétní svěřenou kauzu. Žena to odmítá s tím, že s tímto dlouhodobým známým pouze konzultovala výpočty ve věci, v níž dříve vystupoval jako znalec.

„Soudkyně s třiatřicetiletou praxí musí být schopna samostatného rozhodnutí,“ poznamenala Marsová a poukázala na to, že Novotná nechala Mikysku ve své kanceláři samotného, takže měl jako nezúčastěná osoba přístup do soudního spisu. O schůzce navíc nepořídila úřední záznam.

Svědkyně o zapojení syna

Ohledně údajného zapojení syna dnes u soudu svědčila úřednice, které podle jejích slov Novotná sama sdělila, že ho požádala o pomoc a že mu podklady k rozsudkům poslala ze soukromého e-mailu. Úřednice vypověděla, že se ji Novotná později snažila přesvědčit, aby Marsové řekla, že šlo pouze o nadsázku.

K dalším výtkám Novotná ve svém vyjádření napsala, že průtahy řízení způsobovali jejich účastníci – například obstruující právník, který záměrně zakládal listiny do spisu až na poslední chvíli. Argumentuje také tím, že její senát vyřizoval velké množství věcí, některá jednání proto nebylo možné nařídit dříve. Dále podotkla, že mít jiný právní názor není kárným proviněním.

Vinen z korupce. Soudce Elischer dostal sedm let vězení a pokutu přes milion

Řízení bude pokračovat 16. dubna, kdy senát plánuje i rozhodnout. Marsová mu do té doby slíbila zjistit, kolik procent rozhodnutí vrátily Novotné odvolací soudy a kolikrát jí případ odebraly a svěřily jinému soudci. Advokát Mikyska k tomu požaduje i srovnání výkonnosti s ostatními soudci Obvodního soudu pro Prahu 1.

11. března 2026  14:48

