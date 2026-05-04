Praha znovu uzavře Stalina na Letné. Radní ho vyňali z tržního řádu

  18:21
Pražská rada v pondělí upravila takzvaný tržní řád a vyřadila z něj kulturní centrum Stalin pod metronomem na pražské Letné. Tím tak znemožnila pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Tržní řád stanovuje místa, kde je v metropoli možné provozovat obchodní činnost.

Novinářům rozhodnutí v pondělí po jednání rady oznámil radní Adam Zábranský (Piráti). Pro zrušení centra podle něj hlasovali zástupci SPOLU a radní za STAN Antonín Klecanda.

Zábranský uvedl, že rušit oblíbené kulturní zařízení považuje za chybu. „Bylo to oblíbené místo pro tisíce a tisíce lidí nejen z nejbližšího okolí. A myslím si, že není dobrá cesta rušit kulturní místa v Praze, která fungují,“ řekl. „Doufám, že se nám to podaří co nejdřív zase vrátit nazpátek,“ dodal.

Pražští radní rozhodli o odstranění Kulturního centra Stalin z tržního řádu. (4. května 2026)
Centrum mělo problémy už loni, kdy mu magistrát nechtěl prodloužit nájemní smlouvu. Důvodem podle tehdejšího vyjádření Zábranského bylo to, že prostory pod bývalým pomníkem byly využívány jako sklad v rozporu s kolaudací.

Centrum tak muselo načas zavřít, ale poté opět spustilo provoz ve venkovní části. V letošní sezoně podle informací na Facebooku centra provozovatelé plánovali další koncerty, byť v menším množství.

Kulturní akce se vrací pod kyvadlo. Zatím do konce srpna, pak se uvidí

Provozovatel Jan Faltys sdělil, že novou nájemní smlouvu s magistrátem centrum podepsalo 25. března a počítalo s tím, že letošní sezoně nic nebrání.

„Zamluvili jsme dodavatele, dohodli se s umělci, koupili přepravní kontejner, který měl sloužit jako sklad, a před pár dny otevřeli - a najednou se dozvíme, že kulturní centrum Stalin bude vyňato ze seznamu tržních míst. Jsem z toho stále zaskočen,“ uvedl. „Přemýšlíme, co všechno s tím můžeme dělat. Možnosti jsou stále otevřeny,“ říká provozovatel.

Podle Faltyse je paradoxní, že takovýto návrh vzešel od pravicových stran, které se jinak zaklínají předvídatelným prostředím pro podnikatele. Dodal, že centrum poskytuje zdarma toalety pro všechny návštěvníky parku, funguje jako přirozený středobod pražského kulturního života a zároveň zaštiťuje bývalý pomník.

VIDEO: Podívejte se pod pražský pomník Stalin. Opravy pomalu končí

„Byla by škoda škoda kulturní centrum Stalin zavřít, protože se jedná o ostrůvek nezávislé kultury, která v posledních měsících a letech dostává na frak. Vzhledem k socioekonomické situace je stále těžší navštěvovat kulturní zážitky a Stalin je poskytoval zdarma. Takže myslím, že je to potenciálně velký zásah pro alternativní kulturu nejen v Praze, ale i po celé České republice,“ dodává Faltys.

Stalinův pomník vznikl v roce 1955. Ve své době byl s výškou přes 15 metrů, šířkou 12 metrů a 22 metry do délky největším skupinovým sousoším v Evropě. Pomník byl zlikvidován na konci roku 1962, když se rozšířila kritika sovětského vůdce Nikity Chruščova vůči Stalinovi. Od roku 1991 stojí na místě monumentu Pražský metronom, sochařské dílo ve tvaru kyvadla.

