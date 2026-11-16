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Pražská policie jen přihlížela, stěžovalo si gestapo. Protesty nacisti tvrdě potlačili

Jan Bohata
  20:00
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Záběr z demonstrace proti okupantům na Václavském náměstí v Praze 28. října 1939. | foto: ČTK

Prodej trikolor, neuposlechnutí stráže, výtržnost. I kvůli těmto přestupkům zasahovala v centru Prahy protektorátní – česká – policie během bouřlivých masových protiokupačních demonstrací 28. října 1939. Ty předcházely represáliím proti studentům ze 17. listopadu. O průběhu protestů vypovídají dokumenty z fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS).

Václavské náměstí a okolní ulice 28. října 1939 zaplnilo až 100 tisíc lidí. „Hlídky, které vykonávaly službu, neměly důvod zasahovat, protože publikum se pohybovalo klidně, nebylo slyšet žádné hlasité volání,“ hlásil situaci dopoledne policejní rada Rafael Engelmann, šéf komisařství pro Dolní Nové Město.

Pražská policie nečinně přihlížela, když demonstrující dav úředníkům státní policie vyrval zadržené osoby, a když demonstranti pěstmi, holemi a jinými způsoby sráželi úředníky státní policie k zemi.

stížnost vedení gestapaurčená policejnímu prezidentovi Rudolfu Charvátovi

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