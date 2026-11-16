Václavské náměstí a okolní ulice 28. října 1939 zaplnilo až 100 tisíc lidí. „Hlídky, které vykonávaly službu, neměly důvod zasahovat, protože publikum se pohybovalo klidně, nebylo slyšet žádné hlasité volání,“ hlásil situaci dopoledne policejní rada Rafael Engelmann, šéf komisařství pro Dolní Nové Město.
Pražská policie nečinně přihlížela, když demonstrující dav úředníkům státní policie vyrval zadržené osoby, a když demonstranti pěstmi, holemi a jinými způsoby sráželi úředníky státní policie k zemi.