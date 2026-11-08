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Pražská policie hledá šestnáctiletou dívku, v pátek večer se nevrátila domů

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  18:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Pražská policie hledá 16letou dívku, která se v pátek večer nevrátila domů. Pohřešovaná Anhelina Ivashchuková předtím podle policistů z domova nikdy neutekla. Policisté prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

Dívku, která je podle policejních údajů českou občankou, viděla její matka naposledy v pátek 6. listopadu kolem 7:00 v jejím bydlišti v pražské čtvrti Kamýk. V pátek měla podle kriminalistů dívka ještě brigádu na základní škole na Černém Mostě.

Kolem 19:30 napsala matce, že bude za 20 minut doma a že má téměř vybitý telefon. „Domů už ale nedorazila a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu,“ doplnil mluvčí policie.

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Matka to pak v sobotu oznámila policii. „Dívka v minulosti nikdy z domova neutekla a není znám ani žádný důvod, proč by tak měla učinit,“ sdělil policejní mluvčí Jan Rybanský.

Pohřešovaná je střední postavy, přibližně 170 centimetrů vysoká. Má dlouhé hnědé vlasy a hnědé oči. Na sobě měla naposledy zřejmě černou bundu do pasu, bílou mikinu na zip s kapucí a zlatými proužky a modré rifle. Na nohou má asi černé šněrovací boty a přes rameno černou kabelku s doklady. „Pokud jste dívku viděli, víte, kde se nachází, případně s kým by mohla být, kontaktujte prosím linku 158,“ uvedl mluvčí policie.

Pražská policie hledá 16letou Anhelinu Ivashchukovou, která se v pátek večer...
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