Zastupitelé zjednodušili fungování Pražské plynárenské, město ušetří peníze

„Vítám, že konečně holding zanikne. Od roku 2014 je zbytečným mezičlánkem mezi Prahou a Pražskou plynárenskou a jeho existence postrádá smysl. Díky fúzi ušetříme peníze na provozu a zlepší se informační tok mezi městem a plynárnami,“ uvádí radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

V 90. letech minulého století Praha získala menšinové podíly nejen v Pražské plynárenské, ale také v Pražské energetice a Pražské teplárenské. Podíly však hlavnímu městu neumožňovaly výrazně zasahovat do fungování firem. Praha proto s dalšími partnery vytvořila holdingy, ve kterých už nadpoloviční podíly vlastnila, a díky této „mocenské kličce“ měl magistrát na fungování těchto energetických společností významnější vliv.

„V Pražské energetice to takto funguje do dneška. Zde město fakticky vlastní asi 37 procent, ale i přesto jsme schopní realizovat politiku města a také třeba rozhodovat o investicích do infrastruktury,“ sděluje Jan Chabr (TOP 09), předseda magistrátního výboru pro energetiku.

Pražská teplárenská už takto nefunguje, jelikož se město vzdalo i menšinového podílu, který zde mělo. Naopak u Pražské plynárenské se městu podařilo získat i zbytek podílu, čímž ztratila smysl celá myšlenka holdingu.

„Jeho dočasné zachování bylo po výkupu potřeba především kvůli závazkům s bankami, jelikož prostřednictvím něj se řešilo financování nákupu zbylých akcií,“ vysvětluje Chabr důvody, proč proces trval tak dlouho.

Přestože svůj účel holding ztratil už skoro před deseti lety, stále bylo nutné, aby ho řídilo představenstvo spolu s dozorčí radou. „V minulém volebním období jsme snížili odměny v holdingu na minimum, například v případě dozorčí rady na pouhé jednotky tisíc korun měsíčně,“ informuje Chabr. I přesto však bude fúze znamenat jen na těchto odměnách úsporu stovky tisíc korun ročně.

K finálnímu sloučení by mělo dojít do konce června. Fúzi musí ještě nejdříve schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Chabr však neočekává jakékoliv výhrady, jelikož společnosti nejsou konkurenty.

Spory o dozorčích radách

Díky sloučení firem už tak město nebude muset řešit personální složení dozorčí rady holdingu, naproti tomu v samotné Pražské plynárenské nad personálními změnami, které započala nová koalice, stále visí otazníky.

Stále zde zůstávají neobsazená křesla, na jejichž zaplnění ještě koalice nenašla shodu. ODS chtěla do dozorčí rady dosadit někdejšího ředitele fúzí a akvizic ČEZu Vladimíra Schmalze. Proti jeho zvolení se ovšem postavili Piráti, proto k jeho volbě nakonec nedošlo.

Důvodem bylo především Schmalzovo spoluvlastnictví developerské společnosti Molepo, které patří areál kolem vodní nádrže Džbán v Praze 6. Společnost loni koupaliště uzavřela kvůli údajnému havarijnímu stavu budov s tím, že není schopná areál opravit, pokud zároveň nezahájí výstavbu bytů u Evropské ulice. To Piráti označili v minulosti za vydírání.

„V rámci koalice jsme o rozporuplných nominantech jednali, ale SPOLU zatím s žádným novým návrhem nepřišlo,“ říká náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti). Primátor Bohuslav Svoboda (ODS) potvrdil, že se o personáliích nadále jedná.

Ceny klesají

Ve stejný den, kdy zastupitelé schválili fúzi, oznámila Pražská plynárenská, že plánuje poskytovat svým zákazníkům výrazně levnější produkty.

Od 1. června nabídne v rámci základního ceníku „Bez závazků“ elektřinu o 19 procent levněji než dosud, což ročně znamená pro byt, kde se elektřina využívá na svícení, vaření a provoz běžných spotřebičů, úsporu 2 900 korun ročně.

Plyn by měl od 1. července v rámci ceníku „Standard“ zlevnit o 23 procent. Oproti současnému stavu by domácnost, která na plynu vaří a ohřívá s ním vodu, ročně ušetřila 2 700 korun a pokud s ním zároveň i topí, tak dokonce 7 400 korun.