Speciálně vypravené spoje, která pokryjí převážnou většinu zpřístupněných institucí, vyjedou po sedmé hodině večerní. Prahu budou brázdit až do půlnoci. Jednat se bude o tramvajové spoje linky 43, 44 a autobus číslo 888.
Tramvaj 43 vyrazí vždy v desetiminutovém intervalu z Pohořelce polookružně přes Letnou, kolem Holešovic, dále na Václavské náměstí a polookružně přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží zpět na Pohořelec.
Linka s číslem 44 pojede rovněž po deseti minutách z Malovanky přes Malostranskou a Staroměstskou na Národní divadlo, Karlovo náměstí a Výtoň na Podolskou vodárnu, část spojů dále přes Dvorecký most do Hlubočep.
Autobus 888 v patnáctiminutovém intervalu projede Prahou ze Špejcharu na Staroměstskou, posléze náměstí Republiky na magistrálu, po ní kolem nádraží a přes Nuselský most k Vyšehradu a zpět.
Posílen bude rovněž autobus číslo 112 z Nádraží Holešovice k pražské ZOO, jehož interval bude mezi 20. až 23. hodinou zkrácen na 10 minut.
Více informací o akci se dozvíte na oficiálním webu Pražské muzejní noci.
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