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MHD při Pražské muzejní noci. Dopravce posílí vybrané spoje a zkrátí intervaly

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  11:22
V sobotu 13. června se v rámci 19. ročníku Pražské muzejní noci otevře návštěvníkům více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí po celé metropoli. Kvůli velkému zájmu z minulých let vyjedou podle Pražské integrované dopravy (PID) speciální linky, které zájemcům večerní cestování po městě usnadní.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

Muzeum Prahy na Florenci
Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)
Vila při pohledu ze zahrady.
Schwarzenberský palác v době oprav.
7 fotografií

Speciálně vypravené spoje, která pokryjí převážnou většinu zpřístupněných institucí, vyjedou po sedmé hodině večerní. Prahu budou brázdit až do půlnoci. Jednat se bude o tramvajové spoje linky 43, 44 a autobus číslo 888.

Tramvaj 43 vyrazí vždy v desetiminutovém intervalu z Pohořelce polookružně přes Letnou, kolem Holešovic, dále na Václavské náměstí a polookružně přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží zpět na Pohořelec.

Linka s číslem 44 pojede rovněž po deseti minutách z Malovanky přes Malostranskou a Staroměstskou na Národní divadlo, Karlovo náměstí a Výtoň na Podolskou vodárnu, část spojů dále přes Dvorecký most do Hlubočep.

Muzeum Prahy na Florenci
Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)
Schwarzenberský palác v době oprav.
Salmovský palác na pražském Hradčanském náměstí je novým prostorem Národní galerie.
7 fotografií

Autobus 888 v patnáctiminutovém intervalu projede Prahou ze Špejcharu na Staroměstskou, posléze náměstí Republiky na magistrálu, po ní kolem nádraží a přes Nuselský most k Vyšehradu a zpět.

Posílen bude rovněž autobus číslo 112 z Nádraží Holešovice k pražské ZOO, jehož interval bude mezi 20. až 23. hodinou zkrácen na 10 minut.

Více informací o akci se dozvíte na oficiálním webu Pražské muzejní noci.

Vyhlídky, mauzoleum i bývalá historická banka. Muzejní noc otvírá netradiční místa
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