Magistrálu čeká čtvrtá oprava. Odborníci kritizují souběh uzavírek v centru

„Přes léto se lidé upečou v kolonách. Termíny oprav nejsou dobře zkoordinované a budou mít dlouhodobý dopad na plynulost dopravy,“ popsal pro MF DNES dopravní expert Roman Budský.
V pondělí TSK zahájila opravu silničních mostů v Legerově a Wilsonově ulici, které řidiči využívají k výjezdu z parkoviště na střeše hlavního nádraží. Zdržení je vzhledem k souběhu akcí čeká od Hlávkova mostu po Václavské náměstí. Auta jedoucí z Holešovic i přes prázdninový provoz jezdí ve špičce přes magistrálu šnečím tempem, situace ale není lepší ani v průběhu celého dne.
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Podle Budského by pomohlo, kdyby dělníci pracovali v delších intervalech. Všechny opravy s výjimkou Hlávkova mostu totiž potrvají i po konci prázdnin.
„Dělníci by měli na takto významných projektech pracovat na dvě směny sedm dní v týdnu. Magistrála je jedna z nejdůležitějších a nejvytíženějších oblastí. Neexistují přes ni objízdné trasy. Omezení má dopad i na tranzitní dopravu,“ upozornil expert. Denně přes magistrálu projedou desítky tisíc aut.
„Nikdo nezpochybňuje, že opravovat se musí. Praha by se ale měla na tyto akce dívat komplexněji,“ dodal Budský.
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Opravy zatěžují Ječnou i Žitnou
TSK ale ujišťuje, že nově přidané opravy silničních mostů další omezení nepřinesou. „Využíváme probíhající rekonstrukce Správy železnic, která opravuje hlavní nádraží. Takže s naší akcí k žádnému dalšímu omezení dopravy nedojde,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.
Po celou dobu zůstane zachovaný provoz ve dvou jízdních pruzích v každém směru. To má podle Liškové pomoci tomu, aby byl opravovaný úsek co nejvíce průjezdný.
Praha 2, které se akce přímo dotýkají, se ale obává ještě větší zátěže na navazujících komunikacích.
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„Zvýšenou zátěž evidujeme nejen na samotné magistrále, ale i na navazujících komunikacích, jako jsou například ulice Žitná nebo Ječná. Plánované srpnové zúžení mostů v Legerově a Wilsonově ulici proto vnímáme s obavami. V krátkém úseku je totiž několik dopravních omezení za sebou,“ sdělil radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva.
Rekonstrukce silničních mostů je podle TSK nutná kvůli špatné hydroizolaci. Důležitá je i oprava Hlávkova mostu, na kterém korodují železobetonové desky a do budovy hlavního nádraží zatéká.
Souvislosti
Omezení na magistrále ?
U všech těchto akcí se mohou řidiči v dopravní špičce zdržet 10 až 30 minut.
Zdroj: Opravujeme.to
„Je špatně, že se nám sešlo tolik akcí najedou. Hrozí kolaps magistrály,“ varuje expertka z Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová.
Lidem doporučuje raději využít hromadnou dopravu. Podle radního Prahy 1 pro dopravu Vojtěcha Ryvoly se ale lidé svých automobilů nevzdají.
„Představa, že znepříjemněním života řidičům lidé dobrovolně odloží auta, se dlouhodobě nepotvrzuje. Výsledkem jsou pouze delší kolony,“ vysvětlil Ryvola. Také se přiklání k názoru, že jsou akce špatně zkoordinované a trvají příliš dlouho. Lidé si na radnici na dopravní situaci stěžují.
„Od řidičů dostáváme stížnosti na dlouhé kolony a chaos, který způsobuje souběh několika významných uzávěrek,“ uvedl Ryvola.
Stížnosti na zhoršenou průjezdnost centrem zaznamenala i radnice Prahy 2. „Potvrzuje se tím, že je potřeba přistupovat k organizaci dopravních omezení systematičtěji a s větším důrazem na jejich vzájemnou návaznost,“ doplnil Halva.
„Pražané jsou zvyklí“
Také policisté dostávají na linku 158 stížnosti od řidičů. „V případě, pokud je to jenom trochu možné, se policisté snaží udělat maximum pro co nejrychlejší zprovoznění komunikací. A to v místě, kde dojde například k dopravní nehodě či jiné mimořádné události,“ popsala mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Zároveň dodala, že stále lze těžit z menšího prázdninového provozu.
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Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly
Počet stížností ale může být po prázdninách ještě vyšší. „Na letní uzávěrky si Pražané už zvykli. Nejvíce jim ale vadí, když se opravy protahují na září a říjen,“ vysvětlil pražský koordinátor BESIP Oldřich Kassl. Řidiče vyzval k opatrnosti.
„Kvůli opravám musí být řidiči ještě opatrnější. Nejvíce nehod je kvůli nepozornosti a zbrklému zařazování do jízdních pruhů,“ dodal.