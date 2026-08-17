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Úzké hrdlo brzdí vlaky. V plánu je čtvrtá kolej u Běchovic i Libeňský přesmyk

Jan Bohata
  17:42
Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)

Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026) | foto: Správa železnic

Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Sportoviště (vizualizace...
Takto by mohl vypadat Libeňský přesmyk. Varianta 2. (vizualizace červen 2026)
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Dětské hřiště...
Možná podoba okolí po vybudování Libeňského přesmyku. Amfiteátr (vizualizace...
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Lidé stále více cestují vlaky, jenže exponované železnice v metropoli se už teď dostávají na hranu svých kapacit. Platí to hlavně v úseku z Libně přes Běchovice a Klánovice dále na Kolín. Upozorňuje na to aktuální studie Svazu osobních dopravců (SVOD). Pomoci s provozem v úzkém hrdle by mělo několik staveb, které má v plánu Správa železnic (SŽ). Nejbližší výstavba ale nezačne dříve než v roce 2029.

„Zlevnění jízdného přesvědčené automobilisty z aut nedostane. Lidé potřebují vědět, že vlak pojede často, rychle a spojení bude spolehlivé. To je možné zajistit jen tehdy, když bude mít železniční síť dostatečnou rezervu,“ zdůraznil Petr Moravec, výkonný ředitel SVOD.

Jednou z priorit je zvýšení propustnosti trati mezi Prahou, Českým Brodem a Kolínem. Denně tudy projede okolo 44 tisíc cestujících. Na jedné z nejvytíženějších železničních tras v České republice jsou dnes od Poříčan dále k dispozici pouze dvě koleje, o které se denně dělí 400 regionálních, dálkových i nákladních vlaků.

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„Střídání pomalých a rychlých vlaků je z hlediska kapacity mimořádně náročné. Bez přidání dalších kolejí, zkrácení traťových úseků po zavedení výhradního provozu pod ETCS (jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém, pozn. red.) a s tím souvisejícím modernějším řízením provozu nelze zvýšit počet spojů ani zajistit jejich vyšší stabilitu,“ dodal Moravec.

Zpomalení o 10 minut

Vysoká vytíženost tratě již prodlužuje cestu v regionální i dálkové dopravě. Rychlejší dálkové spoje totiž musejí předjíždět ty pomalejší regionální.

Libeňský přesmyk

Nová dvoukolejná spojka, zaústěná do stanice Praha-Libeň, překročí nadjezdem koridor z Prahy do Kolína a do stávajícího jednokolejného úseku se zapojí v blízkosti Českobrodské ulice, kde vznikne nová odbočka Hrdlořezy.

Díky bezkoliznímu řešení tak už nebude docházet ke stání nákladních vlaků u parku Rokytka, kde dnes čekají na uvolnění hlavního koridoru. Zmodernizovaná trať bude výrazně tišší než dnes, protože se eliminuje hluk způsobený rozjezdy vlaků v dotčeném místě.

Zdroj: SŽ

„To snižuje konkurenceschopnost obou nejvýznamnějších segmentů železniční dopravy,“ uvádí SVOD.

Například osobnímu vlaku z Kolína do Prahy trvá podle zmíněného dokumentu cesta hodinu a sedmnáct minut, zatímco v roce 2006 to stíhal za hodinu a sedm minut. „Čím více vlaků je v úzkém hrdle, tím pomaleji mohou jet,“ uvedl Petr Moravec.

Vlaky jinak představují rychlý a pohodlný způsob, jak se z východní hranice hlavního města dostat do centra. Vlaky linek S jedou z Klánovic na Masarykovo nádraží zhruba 20 minut. Kombinací autobusu a metra je stejná cesta asi o 15 minut delší. Autem lze cestu zvládnout asi za 40 minut s rizikem, že řidič na exponovaných silnicích ve špičce uvázne v kolonách.

Čtvrtou kolejí vpřed

Úzké hrdlo řeší několik projektů SŽ. Nejblíže výstavbě je nyní přidání čtvrté koleje od Libně. „Projekt zkapacitnění trati v úseku Praha-Libeň a Praha-Běchovice už má dokončenou dokumentaci pro územní řízení. Nyní se posuzuje vliv na životní prostředí (EIA), následovat budou další projektové práce a povolovací procesy,“ popsala mluvčí SŽ Nela Friebová.

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Pokládání kolejí v úseku mezi Libní a Běchovicemi správci tratí plánují na konec roku 2029 a hotovo by mělo být do tří let. Tím se oddělí příměstské a dálkové vlaky a zvýší se kapacita a spolehlivost provozu.

Klíčové stavby projektanti chystají i na dalších místech této trati. Jde hlavně o výstavbu Libeňského přesmyku, který převede z přetížené tratě nákladní dopravu. Odborníci nyní zpracovávají projektovou dokumentaci a architektonické studie vybrané varianty.

„Studie by měla být hotová do konce roku a potom budou pokračovat další povolovací a projekční práce. Dokončení stavby podle současných předpokladů očekáváme na počátek 30. let,“ vysvětlila Nela Friebová.

Více provozu pod Táborem

Ve fázi přípravy je v současnosti modernizace železniční trasy z Libně do Malešic. A to včetně úprav dosud jednokolejného Malešického tunelu pod Táborem. Pražanům přinese na zastávce v Malešicích snadný přestup na metro linky A Depo Hostivař.

„Projednání projektu na ministerstvu dopravy se předpokládá v první polovině příštího roku, a pokud dojde k jeho schválení, bude se pokračovat zpracováním navazující projektové dokumentace,“ dodala Nela Friebová. Termín stavby se bude odvíjet od postupu projektové přípravy a průběhu jednotlivých povolovacích procesů a samozřejmě od financování.

V roce 2025 využilo vlaky PID na území Prahy průměrně 179 tisíc cestujících za pracovní den. Meziročně jde o nárůst zhruba o 2,5 procenta. „V loňském roce přibylo ve vlacích PID v Praze přes čtyři tisíce cestujících každý všední den,“ uvedl Petr Tomčík, ředitel ROPID.

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