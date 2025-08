8:05

Metropole ztrácí. Poklesl počet živě narozených, přistěhovalých a zvýšil se počet zemřelých. Především tyto faktory snižovaly v prvním čtvrtletí populaci hlavního města. Shrnuje to aktuální analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ) o pohybu obyvatel v Praze. Podle ní propad obyvatel zaznamenal ve zmíněném období i Středočeský kraj, a to po třech desítkách let.