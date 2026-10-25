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Pražané jsou na špici v lékové recyklaci, vytřídí jich tuny

Marek Kočovský
  10:11
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Je to zdarma, ale ne každý to dělá. V Česku lidé podle nejnovějších dat odevzdali rekordní množství léků a dalších léčiv, které kvůli prošlému datu spotřeby vrátili do lékárny. V rukách farmaceutů by měly končit i nevyužité preparáty. Na špici v jakési lékové recyklaci jsou obyvatelé metropole.

V Praze loni lidé vrátili zpět do lékáren 135,4 tuny nevyužitých léčiv. Pro srovnání, například v jižních Čechách to bylo jen 44 tun a v Jihomoravském kraji odevzdali něco přes 94 tun. Nejméně léčiva vytřídili na Karlovarsku – pouhých 17,5 tuny.

Celkově jsou však Češi v tomto ohledu stále lepší, oproti předchozímu roku loni odevzdali o 20 tun léčiv více. Celkově to za rok 2025 bylo 770,5 tuny, což je nejvíc za posledních pět let. Přitom ještě v roce 2021 se ručička lékárenských vah zastavila jen na necelých 578 tunách.

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Vyplývá to z údajů ministerstva životního prostředí, které nedávno představila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

V pomyslném souboji s Prahou, která má srovnatelný počet obyvatel, zaostávají Středočeši v nejaktuálnějších číslech za hlavním městem o 57 tun. Na výsledku se podepsal meziroční pokles množství odevzdaných léků v kraji. V roce 2024 to bylo více než 95 tun, zatímco loni sotva 78 tun.

Léky zákazníci nosí každý den

Lékárny mají povinnost odebírat nespotřebované léky bezplatně už od roku 1997. Dnes toto pravidlo ukotvuje zákon o léčivech, který v Česku platí od konce roku 2007.

„Je to určitě dobře. Vzpomínám si, že když jsem byla malá, babička občas prostě léky hodila do koše a třeba staré kapky vylila do záchodu. Já je střádám do igelitky a jednou za čas odnesu do lékárny,“ svěřuje se Jana Novotná, která si šla v jedné z lékáren na Příbramsku pro čaj a sprej proti rýmě.

Část léčiv však stále končí v běžném odpadu.

Podle průzkumu agentury NMS je vyhazuje do koše téměř každý pátý obyvatel Česka. To zjevně neplatí v metropoli, kde jsou alespoň podle statistik lidé pilnější než jinde v republice.

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„Léky u nás odevzdávají poctivě, v podstatě denně. Je to takový mix, jak léky na předpis, tak volně prodejné přípravky. Nejsou to pokaždé velké tašky, třeba jen jedno nebo dvě platíčka,“ říká Daniela Drčková z lékárny U svaté Ludmily na pražských Vinohradech.

Na denní bázi zákazníci odevzdávají použité či prošlé léčivo třeba i v Lékárně Na náměstí Beroun. „Nosí je k nám pravidelně, jsou to hlavně tablety,“ uvedl za lékárnu Milan Soukup.

Domácí lékárničku by měli lidé kontrolovat každý půlrok.

„Prošlé léky bychom neměli doma nechávat do zásoby pro případ, že se ještě někdy budou hodit. Po uplynutí doby použitelnosti už totiž není zaručena jejich kvalita, účinnost ani bezpečnost,“ vysvětluje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.

Zkontrolujte si lékárničky

Lidé by ideálně měli odevzdávat zpět do lékáren všechny nevyužité tabletky, emulze či třeba jen kapky do nosu a očí. Výjimku tvoří ostré předměty, jako jsou injekční stříkačky a jehly.

Ty lze ale donést do ordinace praktického lékaře, kde už si s nimi poradí. Na správný postup a zacházení s nevyužitým léčivem upozorňuje projekt Nevyhazuj léky, za kterým stojí AIFP ve spolupráci s Asociací provozovatelů lékárenských sítí. Cílem je ekologická likvidace a bezpečné zpracování odpadu.

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„K lékům bychom měli přistupovat odpovědně nejen tehdy, když je užíváme, ale také ve chvíli, kdy už je nepotřebujeme. Pokud je odneseme do lékárny, máme jistotu, že budou bezpečně zlikvidované a neohrozí zdraví lidí ani životní prostředí. Cílem projektu Nevyhazuj léky je, aby se správné vracení léčiv stalo stejně samozřejmé jako třídění papíru nebo skla,“ popisuje výkonný ředitel AIFP David Kolář.

Spolu s kolegy doporučuje všem uživatelům léků, byť jen třeba dočasným při krátké nemoci, aby kontrolovali datum spotřeby. Navíc mohou totéž provést u svých starších příbuzných. Pokud je léčivo prošlé, v žádném případě by jej nikdo neměl užívat.

Správné je vložit použité a staré léky do sáčku, a ten pak odevzdat u pultu lékárníkovi, případně do boxu, který bývá pro tyto účely v lékárnách. V případě nejasností se můžete na místě zeptat odborníka nebo využít praktický návod na webových stránkách nevyhazujleky. cz.

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