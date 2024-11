Až vyschne dřevo, začne oprava. Vyhořelý kostel na Petříně se dočká renovace

„Kostel bohužel v době požáru nebyl pojištěný, a tak jeho opravu musí financovat samo město. Celkem vyjde zhruba na 45,5 milionu korun,“ sdělil náměstek pro kulturu a památkovou péči Jiří Pospíšil (TOP 09). Na opravu město využije také necelé dva miliony korun, které se v minulosti podařilo vybrat ve veřejné sbírce.

Výměna dřevěné konstrukce nezačne hned, ohořelé torzo musí zůstat ještě chvíli pod plachtou, která ho chrání před povětrnostními vlivy.

„Celá stavba bude časově poměrně náročná. Do konce roku se musí na základě doporučení památkářů obstarat speciální dřevo. To pak musí rok prosychat, než se použije na stavbě,“ vysvětlil Pospíšil.

Dřevo, které se na obnovu použije, musí být pokácené v zimě, aby mělo dobré vlastnosti. Stromy totiž v tomto ročním období mají méně mízy a lépe se s ním tesařům pracuje. Především by mělo jít o duby.

Zatímco bude dřevo vysychat, začnou na částech kostela, které nebyly ohněm kompletně zničené, přípravné práce, stejně jako restaurátorské. Vybrané stavební firmy mají na dokončení 18 měsíců od převzetí staveniště. Hotovo by mělo být v roce 2026.

Ohniskem požáru byla severní strana svatostánku, odkud se plameny rozšířily, takže shořela šindelová střecha a částečně se propadla. Celá konstrukce prohořela až na trámy. Zničená je kromě toho také věž.

Inspirace útulnou

Celá oprava bude probíhat za přísného dozoru památkářů. Ti hledali inspiraci u podobných staveb na Moravě a Slovensku, které bylo také nutné vzkřísit po ničivém zásahu plamenů.

Jednou z nich je například dřevěná útulna Libušín. Ikonická stavba beskydských Pusteven povstala z trosek před čtyřmi lety, přičemž v nejpostiženější části stavby zůstalo zachováno jen zhruba sedm procent původního materiálu.

Dominanta Kinského zahrady by díky odborné péči restaurátorů a věrně vyrobených replik měla do dvou let vypadat zase jako před požárem.

Její využití se ale proti tomu původnímu zásadně změní. V minulosti byl kostel opuštěný a často uvnitř hledali útočiště lidé bez domova, to pravděpodobně také vedlo k tragédii.

„Kostelík bude nyní přímo ve správě Muzea hl. m. Prahy. S tím souvisí i jeho budoucí náplň složená z kulturního a muzejního využití. Výhledově bude využíván i pro náboženské účely, ale pouze poté, co se s danou církví dojednají přesné podmínky,“ sděluje Pospíšil.

Pro kostel bude rok 2026 znamenat začátek už jeho čtvrté epochy. Původně vznikl v 17. století ve vesničce Velké Loučky u Mukačeva na území dnešní Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že stavba je v podstatě rozebratelná skládačka, mohl být kostel v roce 1793 prodán a přemístěn do nedalekých Medvedovců.

Pak ale přišel rok 1918 a kostel se spolu s celou Podkarpatskou Rusí stal součástí Československa. Podruhé v jeho historii ho tak dělníci rozebrali, přesně očíslovali všechny díly a celkem ve čtyřech nákladních vagonech ho v roce 1929 převezli z Podkarpatské Rusi do Prahy.