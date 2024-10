Vy oba a spolu s vámi dalších šest studentů PF jste byli členy týmu. Jaký to je pocit porazit Harvard, Oxford a Sorbonnu?

Filip Choděra: Je to skvělý pocit, protože to jsou opravdu prestižní univerzity. My jsme se ale ani s jednou z těchto konkrétních škol napřímo nepotkali.

Jak to, že nepotkali?

Filip: Soutěž funguje na principu play off. Tedy základní část, z níž prvních 64 týmů postupuje, a pak vyřazovací kola. Takže oni skončili za námi, ale my jsme se s nimi nepotkali.