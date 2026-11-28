Na chodbě před kanceláří pražského primátora visí starý portrét. Tmavý obraz, víc kavalíra než úředníka, v paruce a v plášti, zlatá popiska prozrazuje, je že jde o Bernarda Záhořanského z Orlíka.
Dekretem císaře Josefa II. vydaným 12. února 1784 o spojení čtyř pražských měst vzniklo jednotné hlavní město. Magistrát tehdy kontroloval všechnu soudní a správní moc. Sídlil ve Staroměstské radnici a měl zhruba stovku radů a úředníků. Purkmistři byli jmenováni doživotně císařem, prvním byl právě Bernard Záhořanský.
Příslušníka staré vladycké rodiny ale do křesla nevynesly komunální volby, tak jak je známe dnes. Čtyřicet volitelů, vybraných ze ctihodných měšťanů spojených měst, zvolilo 28 magistrátních radů, kteří měli na starosti všechno ve městě, včetně soudní moci. Do jejich čela byl jmenován na čtyři roky císařským dekretem právě Záhořanský.
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Není náhodou, že Záhořanský byl právník. Vždyť od roku 1784 se v čele Prahy vystřídalo 19 právníků, to že mezi posledními primátory byli tři lékaři je náhoda a že ten současný je architekt, to už je naprostá výjimka.
„Nový purkmistr se plně osvědčil. Vytvořil efektivně fungující úřad, do jehož pravomoci spadalo v té době asi 80 tisíc obyvatel,“ uvedl v knize o pražských primátorech historik a bývalý ředitel archivu hlavního města Václav Ledvinka.
Jedinečný je příběh purkmistra, nebo jak se tehdy česky říkalo starosty, Františka Dittricha. Syn zámožného majitele dřevařství v Podskalí v devíti letech osiřel a státní bankrot ho proměnil v nemajetného sirotka. Peníze na školu si vydělal sbíráním naplaveného dřeva a lovem ryb, později se stal plavcem na vorech.
V pětadvaceti si otevřel vlastní obchod se dřevem, pak i hostinec. Vrcholem jeho podnikání bylo založení Pražské paroplavební společnosti. Proslul i v dobách povodní, kdy z rozvodněné řeky osobně zachránil desítky životů. Podporoval chudé a byl i předsedou sboru pro postavení Národního divadla. Starostou byl v v letech 1870–1873.
Nejdéle v úřadě? Primátor Baxa
Zahořanského vystřídal v úřadu vojenský soudce Andreas Steiner. V podmínkách absolutismu se s touto průpravou osvědčil v roli purkmistra natolik, že ho opakovaně zastával dlouhých sedmnáct let. Podobná délka je výjimkou, překonal ho pouze jediný, Karel Baxa.
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Zatímco Československo mělo v letech 1919–1937 třináct premiérů, Praha jediného primátora, Karla Baxu. Byl hlavním organizátorem vytvoření Velké Prahy, přeměny čtyř desítek měst a vsí v milionové evropské velkoměsto, která se uskutečnila v neuvěřitelně krátké době patnácti let.
Baxa odchází z radnice v roce 1937. Nepotkal ho tak osud jeho nástupce Otakara Klapky. Ten byl za účast v protifašistickém odboji popraven.
Rudí primátoři
K nejznámějším primátorům patří Václav Vacek. Není divu, jméno komunistického šéfa Prahy neslo dnešní Mariánské náměstí i jedna ze stanic metra trasy C. Poprvé ho do funkce jmenovala už 2. května 1945 revoluční Národní rada, podruhé jej po volbách vynesli na radnici na ramenou zástupci pražských dělníků.
Stranický úkol prosadit na radnici i ve městě politický kurz takzvané normalizace spočinul na bedrech primátora Zdeňka Zusky.
Bývalý člen krajského výboru KSČ v Ostravě sice donutil všechny zaměstnance magistrátu podepsat takzvanou antichartu, ale projevil se i jako dobrý organizátor. Podařilo se mu uskutečnit velké investiční záměry, které byly připravovány již za první republiky, třeba tři trasy metra, most přes Nuselské údolí nebo systém dopravních radiál.
Jediná žena s primátorským řetězem
Před nástupem Adriany Krnáčové do funkce primátorky v roce 2014 nikdy žena na nejvyšší funkci ve městě nekandidovala. Do roku 1919 to nepřicházelo v úvahu. Ženy neměly volební právo ani pasivní ani aktivní, později se nikdy nevyskytla natolik výrazná a významná ženská osobnost.
Ženy však od první republiky běžně zasedaly v zastupitelstvu. Vesměs to byly levicové aktivistky na kandidátce KSČ – novinářka Jožka Jabůrková, spisovatelka Helena Malířová či průbojná uklízečka Anežka Hodinová-Spurná.
Jen výjimečně pronikly až do městské rady. Nejvýše vystoupila Růžena Pelantová, která se po volbách 1946 stala za národně socialistickou stranu náměstkyní primátora Václava Vacka (KSČ). Městská rada tehdy byla složena proporčně podle stran Národní fronty a každá strana měla jednoho náměstka. Ve funkci vydržela do začátku března 1948, pak emigrovala do USA, kde žila do smrti.
Nepražané v křesle pražského primátora
Adriana Krnáčová pochází z Bratislavy. Po jejím zvolení se tak mluvilo o tom, jestli by v čela Prahy neměl stát rodilý Pražan, podle Ledvinky to však nebylo nic výjimečného.
„Nepražané“ místem narození se pražskými starosty a primátory stávali celkem běžně. Od spojení pražských měst jich více než polovina nepocházela z Prahy, nýbrž z venkova.
Seznam českých měst, odkud pocházejí pražští primátoři, je hodně dlouhý. V Praze většinou žili řadu let a vysloužili si měšťanské právo. Takový člověk musel mít v Praze majetek, platit daně a musel za něj i někdo ručit. Často ovšem pomohlo, že se po studiích přiženil do nějaké pražské rodiny.
Od zavedení moderní ústavy v roce 1861 však byli všichni pražští starostové a primátoři české národnosti. Nejvzdálenější místo narození měl Zdeněk Zuska, byl až z Užhorodu, kde tehdy pracoval jeho otec.
Z Moravy přišli třeba Koukal, Hudeček nebo Hřib. Ve Zlíně se narodil i ten zatím poslední, Petr Hlaváček.