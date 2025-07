Samice pratura se zapletla do pomocného padáku. (30. července 2025) | foto: Pavel Prouza

„Padák se nad rezervaci dostal už v předchozích letech a zachytil se v koruně některého z keřů. Samice pratura okusovala listí a spadl jí na hlavu,“ popsal ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.

„Pro zvíře šlo o nepříjemnou situaci. Bylo ve stresu a snažilo se o to víc začlenit do stáda. To ho ale odhánělo, protože ho šustění tkaniny znervózňovalo,“ vysvětlil.

Zvíře tak musel uspat veterinář, specializovaný na práci s velkými kopytníky, a pomocný padák odstranit. Poté se samice mohla opět připojit ke zbytku skupiny.

Aby se snížilo riziko, že se problém v budoucnu zopakuje, domluvili se provozovatelé rezervace s pořadateli výcviku na letišti o budoucí výměně informací. Bude tedy jasné, kdy se výcvik koná a zda se po shozu podařilo najít všechny padáky, včetně pomocných.

„Organizátoři výcviku se k tomu postavili velmi vstřícně a profesionálně, za což bych jim chtěl poděkovat,“ uzavřel Dostál. Zároveň poděkoval pracovníkům Technické skupiny města Milovice, kteří na potíže zvířete upozornili.

Rezervaci velkých kopytníků založila ochranářská organizace ve spolupráci s vědci v roce 2015. Nachází se na malé části bývalého vojenského prostoru, jeho ostatní plochy slouží jiným účelům.