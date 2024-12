Plášť Prašné brány restaurátoři očistili, chystá se její celková oprava

„Během prosince odstraníme z Prašné brány celé lešení. To na věži bylo necelých pět měsíců. Díky němu jsme detailně mohli vyhodnotit stav sochařských prvků, a to především po jejich očištění od povrchových nečistot,“ řekl Petr Kotalík, vedoucí Správy památkových objektů organizace Prague City Tourism (PCT). Ta má Prašnou bránu patřící hlavnímu městu ve správě.

Restaurátoři k čistění vyzkoušeli parní generátor, chemické látky i různé mechanické postupy včetně čištění laserem. Jako nejlepší se ukázal právě parní generátor.

„Během průzkumu jsme mimo jiné pátrali po stopách původní polychromie neboli barevné výzdoby. Potvrdil se však původní předpoklad, že Prašná brána barevnou úpravu nikdy neměla,“ uvedl hlavní restaurátor projektu Tomáš Rafl. Doplnil, že průzkum přinesl klíčové informace o historii i statice stavby. „Na základě provedených zkoušek zvolíme požadovaný technologický postup pro další fázi opravy,“ dodal Rafl.

Kompletní záznam o provedeném průzkumu Prašné brány bude hotov během dubna příštího roku. Pak začne PCT tvořit projektovou dokumentaci ke generální opravě.

Pozdně gotická Prašná brána pochází z roku 1475 a vcházely jí do města korunovační průvody českých králů. Byla postavena na místě zchátralé původní brány Horské, zvané Odraná. Je vstupem na Královskou cestu, která vede přes Staré Město a Karlův most na Pražský hrad. Vysoká je 65 metrů a ve 44 metrech je ochoz. Název Prašná nese od 18. století, podle magistrátního webu neexistují prameny, které by dokazovaly, že je to kvůli skladování střelného prachu.