Soud zrušil povolení pro kritizovaný kruhový objezd u Prašné brány

„Městský soud v Praze zrušil povolení pro stanovení kruhového objezdu u Prašné brány, který stanovila městská část Praha 1. Od začátku jsme tvrdili, že to není správné řešení a rozhodnutí soudu vítám,“ uvedl Scheinherr na Twitteru.

To, že zmizí nesmyslný „kruháč od Lidlu“, vítá i starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Podle něj koalice ANO a SPOLU zhyzdila Královskou cestu u Prašné brány a místo, kde stávalo sídlo Václava IV. „Navíc bude muset městská část žalujícímu zaplatit částku 23 tisíc korun za soudní náklady,“ komentoval Čižinský na Facebooku. Redakci iDNES.cz se soud zatím nepodařilo kontaktovat.

Výrazný kruhový objezd od května nahrazuje křižovatku ulic U Prašné brány a Na Příkopě. Už tehdy Scheinherr uvedl, že on i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) má k objezdu negativní stanovisko. „A to vzhledem k významnosti prostranství před Prašnou branou a Obecním domem,“ doplnil.

Radní pro dopravu na Praze 1 Richard Bureš však kruhový objezd už od počátku hájí. „Potřebujeme ho, aby se zobousměrnila ulice Hybernská a auta se měla kde otáčet,“ uvedl Bureš v květnu s tím, že výhodná je i pro cyklisty, kteří tudy poprvé v životě projedou bez porušení silničních předpisů. Doteď tudy totiž jezdili podle radního v protisměru.

„Ještě bych rád podotkl, že nyní je v té lokalitě méně bílé barvy v metrech čtverečních. Bohužel ale více svítí, tedy je vidět,“ uvedl Bureš s tím, že kruhový objezd podle něj jednoznačně zvyšuje bezpečnost.

Minimálně u cyklistů v protisměru ale nemá radní tak úplně pravdu, pokud místem totiž projížděli ve vyznačeném cyklopruhu, v protisměru nejeli. Cyklopruh tady totiž byl od roku 2015 nakreslený právě jako protisměrný.

K tomu, co se s kruhovým objezdem stane, se radnice Prahy 1 zatím nevyjádřila.

Dvoukilometrovou cestu od Národní třídy směrem právě k Prašné bráně nicméně čeká v nadcházejících letech proměna. Souvislé území, kde byl historicky hradební příkop, by mělo získat jednotný vzhled a stát se novým bulvárem. Přeměna začne postupně během dvou let, začne se na Revoluční. Místa by v budoucnu mohla spojit také tramvajová trať.

Vizualizace Hradebního korza na náměstí Republiky.

Ředitel IPR Ondřej Boháč uvedl, že studie nabízí právě i moderní pohled na revitalizaci lokality u Prašné brány, kde by místo kruhového objezdu vznikla pěší zóna a posezení, a místo aut by zde projížděly tramvaje.