Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí jsou bez tepla, havárie komplikuje i dopravu

Pražská teplárenská zatím předpokládá obnovení dodávek ve 20:00.
Připravujeme další podrobnosti.
Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...
Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...
Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...
Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...
Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...
Kvůli prasklému potrubí v Praze 10 jsou od časného středečního rána bez dodávek tepla a teplé vody tisíce lidí v části Vršovic a Strašnic. Havárie má vliv i na provoz v ulici Na padesátém, kde je v...
Brazilský útočník Raphinha měl obličej zahalený do nákrčníku a na hlavě čepici, že mu byly vidět jen oči. I většinu jeho spoluhráčů byste na hřišti těžko rozeznávali. Když kouč Hansi Flick před...
Tragédií skončila hádka mezi dvěma muži, která se strhla v noci na úterý na ubytovně v pražských Záběhlicích. Jeden na druhého vytáhl nůž a ubodal ho. Útočníka police zadržela a podezírá ho z vraždy.
Před zápasem proti Barceloně trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský zavzpomínal na dávné časy. „Když mi bylo osmnáct, pětadvacet, třicet, nenapadlo by mě, že bych někdy hrál proti...
Pražské záchranné složky vyjížděly v úterý odpoledne k nehodě autobusu v pražských Letňanech. Řidič při jízdě pravděpodobně zkolaboval. Zraněných je nejméně sedm lidí. Nehoda omezila provoz.
Sedmnáctý leden 1996 mohl být pro pokojskou v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí obyčejným pracovním dnem. Jenže když došla k pokoji 318, zarazil ji ucpaný zámek, do kterého nemohla vsunout klíč....
Nejdřív vyrazilo jen pár zkušených nadšenců, záhy se ale k venkovnímu plotu s výhledem na dráhu vrhl celý dav. „Už přistáli,“ ozývalo se postupně podle toho, kdo zrovna kontroloval aplikaci na...
Pondělní požár ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3 má druhou oběť. Zatímco jedna žena zemřela na místě, druhou záchranáři oživovali a převezli do nemocnice. I tato pacientka však...
Policisté i díky pomoci veřejnosti dopadli sedmatřicetiletého muže, který koncem listopadu na pražském Žižkově napadl ženu při půjčování sdíleného auta. Zaútočil na ni uvnitř vozu, žena se vysmekla a...
V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu převezli do...
Smíchovští hasiči v pondělí odpoledne vyprošťovali muže, který se zasekl v kontejneru na elektroodpad. Podle svých slov se tam snažil najít něco, co by mohl zpeněžit, jelikož je již více než půl roku...
Dopravu na dálnici D1 v noci zkomplikovala nehoda kamionu a dodávky. Nedaleko odpočívadla Devět Křížů ve směru na Brno se tato dvě vozidla střetla, šofér dodávky při nehodě zemřel, druhý z řidičů...