Můj lékař mě nezná. Nedostatek praktiků kompenzuje nový trend

Nedostatek lékařů, kteří by přijímali nové pacienty, nahrazují týmové praxe. Je to nový trend. | foto: Shutterstock

Jana Sobíšková
  15:00
Časy, kdy měl každý Pražan svého doktora, který ho znal nejen jménem, ale také od hlavy k patě, pomalu končí. Praktičtí lékaři stárnou, odcházejí do důchodu a už nové pacienty nepřijímají. Nahrazují je sítě a týmy praktických lékařů pracujících pod jedním názvem. Mají také sdílenou databázi pacientů a mohou si jich dovolit registrovat víc. Vzniká tak nový trend.

Koncept týmové praxe oficiálně existuje teprve od letošního roku a má podporu pojišťoven. „Podařilo se dohodnout úhradový mechanismus se zdravotními pojišťovnami, a je to opravdu trend, který k nám jde ze zahraničí. Praxe o jednom lékaři, jedné sestře jsou postupně nahrazovány ordinacemi, kde je větší množství praktických lékařů a také více sester. Pořád je to ale jeden tým, jedna ordinace,“ potvrdil Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Cílem je podle něj rozšířit kapacity, ordinační dobu a nabídnout i větší spektrum služeb. Je tu také snazší zastupitelnost, když je lékař například na dovolené nebo když onemocní. Podle Šonky mají takové týmy lékařů i lepší ekonomické podmínky a mohou pořídit lepší vybavení či přístroje.

„Pokud týmová praxe zůstane jen formální sdílenou registrací, bez jasné koordinace péče, může to skutečně znamenat i zhoršení péče.“

