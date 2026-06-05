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Bubny čeká proměna. V nové čtvrti vznikne deset tisíc bytů

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  12:35
Pražský magistrát zveřejnil upravenou verzi územní studie stanovující budoucí podobu zástavby na brownfieldu Bubny-Zátory, který se nachází mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice. Dokument vychází z dřívější studie z roku 2020, kterou město upravilo na základě jednání s Prahou 7, se Správou železnic a s dalšími aktéry.
Vizualizace budoucí podoby pražských Bubnů. Na rozsáhlém brownfieldu kolem...

Vizualizace budoucí podoby pražských Bubnů. Na rozsáhlém brownfieldu kolem bývalého nákladového nádraží má vzniknout nová čtvrť s přibližně 10 tisíci byty pro 22 500 obyvatel. Součástí plánů je centrální park, nová občanská vybavenost i propojení s chystanou Vltavskou filharmonií. | foto: Magistrát Hl.m.P

Umístění budoucí Vltavské filharmonie
Umístění budoucí Vltavské filharmonie
Pohled na budoucí Vltavskou filharmonii
Pohled na budoucí Vltavskou filharmonii
12 fotografií

Lidé mohou k materiálu do 13. července podávat připomínky. V tiskové zprávě to sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman.

Největší pražské takzvané rozvojové území se podobně jako smíchovský nebo žižkovský brownfield nachází na drážních pozemcích kolem někdejšího nákladového nádraží. Developeři tam plánují stavět tisíce bytů, město zase u metra Vltavská chystá budovu filharmonie. Územní studie má sloužit mimo jiné jako podklad k jednání s developery o jejich příspěvcích městu na budování veřejné infrastruktury.

Spojí město i lidi. Vltavská filharmonie se stane symbolem, říká architekt

V území má podle návrhu přibýt 22 500 obyvatel a asi 10 tisíc bytů. Dvě nová lokální centra budou podle mluvčího u obou stanic metra, na Vltavské bude provázáno s plánovanou filharmonií. Střed nové čtvrti má tvořit centrální park oddělující obytnou zástavbu od železnice a propojený stromořadím s okolím pražského Výstaviště a se Stromovkou.

Podle ředitele odboru územního rozvoje magistrátu Filipa Foglara studie počítá i s dostatkem škol a další veřejné vybavenosti a oproti předchozí verzi bylo rozmístění ulic a prostranství upraveno tak, aby více respektovalo přání Prahy 7.

Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie

„Tato studie nabízí podrobné prověření, jak toto území bude vypadat, a bude podkladem pro plánovací smlouvy, které bychom se soukromými investory chtěli uzavřít v následujících měsících, což bude finální krok k otevření výstavby v celé oblasti,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). K návrhu může kdokoliv podat připomínky a magistrát také plánuje na 22. června veřejné představení studie, které bude možné sledovat i online.

Rozsáhlé pozemky v Bubnech dříve vlastnila CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka, ta následně prodala polovinu podílu skupině J&T. Tento týden Hospodářské noviny přinesly informaci, že Vítkova firma stejné společnosti odprodala i zbylý podíl.

Otočka s vyhlídkou. Správa železnic nakonec zpřístupní terasu na nádraží Bubny

V okolí metra Nádraží Holešovice zase plánuje stavět společný podnik pražského dopravního podniku a developerských firem CPIPG a EP Real Estate, který na podobu výstavby nedávno vypsal urbanisticko-architektonickou soutěž.

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