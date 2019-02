Situace je stejná, kolony na pražské magistrále bývaly i před 30 lety

Dlouhé kolony, kolabující doprava a naštvaní řidiči. To všechno dnes patří mezi běžné výjevy všedního dne v hlavním městě. „Tvrdej chleba“ však měli řidiči už koncem osmdesátých let minulého století. A to i přesto, že tehdy bylo v Praze registrovaných vozidel 419 tisíc, zatímco dnes jich je přes milion.