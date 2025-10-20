Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Autor: ,
  13:18aktualizováno  13:36
Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Současný šéf zoo Miroslav Bobek po obviněních z bossingu a šikany rezignoval na funkci k 31. říjnu a nyní čerpá dovolenou. Příspěvkovou organizaci zatím vedou náměstkyně Markéta Hoidekrová a Eliška Pellešová.
Fotogalerie3

Šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský byl dočasně pověřen vedením pražské zoo (20. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Radní zároveň rozhodli, že má náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) do konce listopadu radě předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele.

Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát

Někteří zaměstnanci zoo obvinili Bobka, který v jejím čele stál od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.

Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.

Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září, v současné době čerpá dovolenou.

Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Seznam Zprávy později informovaly také o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové, která se podle svých podřízených dopouštěla šikany stejně jako Bobek.

Vstoupit do diskuse

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

Po majitelce psa, který zastavil metro, chce dopravní podnik náhradu škody

Čtyřletou fenku, která ve čtvrtek na pět hodin zastavila provoz pražského metra, si z útulku v Troji večer vyzvedla její majitelka. Křížence ovčáka, který si vysloužil přezdívku Metrouš, naháněli na...

VIDEO: Mladík čmáral fixem na novém nádraží v Bubnech. Poznáte ho?

Policisté pátrají po muži, který během dvou zářijových dnů počmáral několik skleněných tabulí na nedávno otevřeném novém nádraží Praha-Bubny. Způsobil tak škodu za víc než 150 tisíc korun. Za...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...

20. října 2025  11:06,  aktualizováno  13:30

Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

Centrum Prahy zasáhl dnes po 13. hodině krátkodobý výpadek elektřiny. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky ho způsobila porucha na rozvodně, stejně jako před deseti dny. Bez proudu...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:36

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Současný šéf zoo Miroslav Bobek po...

20. října 2025  13:18

Žena v Úvalech bodla manžela nožem do hrudi, policisté ji zadrželi

Manželská hádka v Úvalech nedaleko Prahy skončila krvavým zraněním. V neděli večer tam žena napadla svého partnera nožem. Dvaašedesáti letý muž skončil v nemocnici v Praze na Vinohradech. Případ...

20. října 2025  10:26,  aktualizováno  11:24

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt

Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...

20. října 2025

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:02,  aktualizováno  22:16

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

Čechům nevěřil, bál se špionů. V úkrytu v Ládví Che Guevara úplně změnil image

Premium

Prvorepubliková vila v Ládví, kde se v dobách socialismu několik měsíců skrýval architekt kubánské revoluce Che Guevara, je nyní na prodej za 27 milionů korun. Guevarovu cestu do Československa a...

19. října 2025

V Praze klesají ceny plynu i elektřiny, teplo zdražuje. Emisní povolenky budí obavy

Dny se krátí, rtuť teploměrů klesá a opět nastává energeticky náročné období, ve kterém budou Pražané více svítit a topit. Dobrou zprávou pro většinu z nich nicméně je, že jim jak plyn, tak elektřina...

19. října 2025  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.