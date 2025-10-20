Radní zároveň rozhodli, že má náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) do konce listopadu radě předložit návrh na vyhlášení výběrového řízení na nového ředitele.
Pražskou zoo po rezignaci Bobka řídí náměstkyně, rýsuje se nový kandidát
Někteří zaměstnanci zoo obvinili Bobka, který v jejím čele stál od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N.
Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.
Následně vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září, v současné době čerpá dovolenou.
Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování
Seznam Zprávy později informovaly také o rezignaci náměstkyně ekonomicko-provozního útvaru pražské zoo Šárky Novákové, která se podle svých podřízených dopouštěla šikany stejně jako Bobek.