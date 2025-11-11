Mláďata roku. V pražské zoo se podařil odchov kriticky ohrožených želv

Autor: ,
  14:14
V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. Líhnutí kriticky ohrožené želvy a její chov je podle chovatelů velmi náročný. Vylíhlé orlicie proto v pražské Troji považují za letošní mláďata roku.

Úspěšný odchov gigantických sladkovodních želv znesnadňuje velmi tvrdá skořápka, ve které jsou mláďata kladena, a také vnitrodruhová agresivita. Mnoho zoologických zahrad proto od chovu postupně upustilo. Pražští chovatelé ale své snahy nevzdali.

„Kdo, když ne my? Toto jsem si při chovu orlicií pomyslel dvakrát. Poprvé v roce 2002, když mi bylo řečeno, že tyto vrtošivé želví obry prakticky nelze chovat. Podruhé na konci minulého desetiletí, když nebylo jisté, zdali se tento druh vůbec v evropských zoo udrží. V obou případech se naše úsilí vyplatilo,“ uvedl kurátor plazů v zoo Petr Velenský.

V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. (11. listopadu 2025)
V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. (11. listopadu 2025)
V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. (11. listopadu 2025)
V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. (11. listopadu 2025)
5 fotografií

Úspěch slaví pražská zoo díky nové inkubační technice. „Po téměř čtvrt století dlouhém snažení jsme konečně rozlouskli záhadu extrémně silné vaječné skořápky,“ řekl Velenský. Chovatelé umístili vajíčka do směsi vermikulitu a rašeliny. Rašelina sehrála klíčovou roli, když svou kyselostí nahlodávala skořápku po celou dobu stodenní inkubace.

První jedince orlicií bornejských získala zoo v roce 2001 ze zabavené zásilky želv v Hongkongu, která mířila na asijské potravinové trhy. Z pěti druhů želv, které tehdy z konfiskátu do Prahy dorazily, šlo o nejtajemnější, nejobtížněji chovatelnou a současně nejmohutnější želvu.

Kdo v Plzni odložil exotického velemloka? I po čtyřech měsících je to záhada

„Orlicie bornejské byly největším oříškem. Želvy byly frustrované, potlučené, s neoperovatelnými háky v krku a my jsme neměli žádné potřebné podklady k jejich chovu. Vzájemná agresivita se potvrdila záhy, jednomu samci jsme pro bleskurychlý útok na připuštěnou samici říkali Vrahoun. Nutno dodat, že samici jsme zachránili,“ uvedl Velenský.

O způsobu života orlicií bornejských ve volné přírodě se toho dodnes ví velmi málo. Žijí skrytě v Malajsii a Indonésii. Zdržují se v hlubokých jezerech a řekách primárních pralesů. Kvůli jejich ničení, lovu pro maso i sběru vajec se populace orlicií za poslední tři generace zmenšily až o 80 procent.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

Ve vnitrobloku vznikl díky skvělému nápadu industriální byt

Do bytu lze vstoupit i samostatnými dveřmi přístupnými z terasy.

Velké světlíky, dřevo, industriální detaily i průmyslové materiály, to vše harmonicky propojené promyšlenými barevnými kontrasty. I díky tomu zrekonstruovanému bytovému prostoru v historické zástavbě...

Ať rozhodne soud. Policistka smrtelnou nehodu nezpochybnila, vinu ale neuznala

Policistka Lucie Vavrochová obžalovaná kvůli smrtelné nehodě (Obvodní soud pro...

Případ policistky Lucie Vavrochové, která vloni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, v pátek projednával Obvodní soud pro Prahu 2. Žena uvedla, že se nehoda stala tak, jak ji státní...

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

Šemík se páří s klisnou na pražské střeše. Plastika vyvolala pozdvižení

Kovová socha Šemík Happy End na střeše domu v Podolí. (4. listopadu 2025)

Umělec Jakub Flejšar na střeše domu v pražském Podolí v úterý vztyčil sousoší, na kterém se bájný kůň Šemík páří s klisnou. Podle autora i investorů jde o mimořádný počin, který vytváří alternativní...

Mláďata roku. V pražské zoo se podařil odchov kriticky ohrožených želv

V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií...

V zoologické zahradě v Praze se poprvé podařil přirozený odchov pěti orlicií bornejských. Líhnutí kriticky ohrožené želvy a její chov je podle chovatelů velmi náročný. Vylíhlé orlicie proto v pražské...

11. listopadu 2025  14:14

PŘEHLEDNĚ: Nejen tramvaje na Václaváku. Do tří let v Praze přibude šest nových tratí

Nová vizualizace rekonstrukce Václavského náměstí s tramvajovou tratí.

Za tři roky povede Prahou šest nových tramvajových tratí. Každý den by se po nich mělo svézt 150 tisíc cestujících. Nejprve, tedy příští rok v březnu, téměř čtvrtina tramvajových linek změní své...

11. listopadu 2025  14:07

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:45

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

11. listopadu 2025  10:14

Daň za desítky let otálení. Praha chvátá s odkládanými projekty, brzdí ji komplikace

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zakládání tunelu Dubeč a...

Kilometrové kolony aut, přeplněné vlaky i soupravy metra. Praha i stát se rychle snaží dokončit některé strategické dopravní stavby, které jsou v plánu už od minulého století a ulevily by metropoli....

11. listopadu 2025

Oslavy 17. listopadu 2025 v Praze. Akce zdarma, program v centru

Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí. Vystoupí ruská feministická...

17. listopadu 2025 slavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V českém veřejném prostoru je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce, od níž letos...

11. listopadu 2025  9:25

Dlabačova vila v Praze je na prodej za 69,5 milionu. Okouzlí nádherným výhledem

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce.

Dlabačova vila stojí v pražských Vysočanech v ulici Na Krocínce. Čtyřpodlažní nemovitost z roku 1934 navrhl architekt Alois Dlabač ve stylu pražského baroka pro manžele Františka a Helenu...

11. listopadu 2025

Jsme deštník proti pirátským nesmyslům. SPOLU má v Praze smysl, říká Udženija

Premium
Šéfka pražské ODS. Náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální...

Pražská ODS má novou šéfku. Poslance Marka Bendu na předsednickém křesle nahradila náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Stranu čekají velké změny i...

10. listopadu 2025

Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení

Nehoda v Kladně Kročehlavech. (10. listopadu 2025)

Nebezpečný řidič driftoval v Kladně na veřejném parkovišti. Zasáhli místní strážníci, na jejichž výzvu k zastavení nereagoval a pokusil se ujet. Následně narazil do stožáru veřejného osvětlení....

10. listopadu 2025  18:30

Ulice Josefa Bicana? Slavia Praha chce přejmenovat Vladivostockou u Edenu

Fortuna Arena.

Fotbalová Slavia Praha usiluje o to, aby se Vladivostocká ulice ve Vršovicích vedoucí kolem jejího stadionu v Edenu přejmenovala na ulici Josefa Bicana. Klub už v této iniciativě oslovil místní...

10. listopadu 2025  17:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus

Ve středu se uskutečnila prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v...

Pražskou městskou dopravu čeká s dokončením a otevřením Dvoreckého mostu výrazná revoluce. Téměř čtvrtina tramvajových linek změní své trasy, přibude jedna autobusová. Stavba propojí Smíchov s...

10. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  17:17

Psa v Rakovníku patrně někdo poléval žíravinou, zvíře podstupuje náročnou léčbu

Psa v Rakovníku nejspíš někdo poléval žíravinou

Otřesným případem týrání psa se zabývají policisté na Rakovnicku. Podle veterinářů to vypadá, že ho někdo dokonce poléval žíravinou. Zvíře už je v péči útulku a podstupuje náročnou léčbu. Jeho stav...

10. listopadu 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.