Je žloutenka v Praze na ústupu? Data jsou podle ministerstva zatím optimistická

Jana Sobíšková
  9:00
Téměř 1400 žloutenkou nakažených Pražanů a 15 mrtvých v souvislosti s tímto virovým onemocněním. Takový účet vystavili hlavnímu městu za loňský rok hygienici. V prvním čtvrtletí roku 2025 bylo hlášeno 43 případů, potom počty nově nemocných už jen stoupaly – v květnu jich bylo 78, v srpnu 133, a v říjnu už se v metropoli mluvilo o epidemii s 292 nově nemocnými.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Teprve na sklonku listopadu se čísla poprvé snížila a na přelomu roku klesly počty nakažených na 37. Jestli je ale nemoc skutečně na ústupu, se prý teprve ukáže.

„Mysleme na to, že byly vánoční svátky, ordinace byly zavřené, a přesto, že jsme se snažili apelovat na lidi, aby si myli ruce, nechali se očkovat, aby větrali, když budou v kontaktu s vlastní rodinou, tak se hodně potkávali a mohlo dojít ke zvýšení přenosu tohoto onemocnění, kde máme inkubační dobu nějakých 30 dnů. Takže s otvíráním šampaňského, že onemocnění je na ústupu, bych raději počkal minimálně do poloviny ledna,“ okomentoval situaci Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zatím to podle něj však vypadá, že trend je klesající.

Kampaň města prospěla

Podle pražských hygieniků přispělo k ústupu výskytu hepatitidy A více faktorů. „Dlouhodobá informační kampaň zaměřená na Pražany, opakované informace v médiích, ale také odpovědný přístup lidí, kteří dodržují základní hygienická opatření nebo se nechali očkovat,“ konstatovala mluvčí pražské hygieny Petra Batók.

Infekcí bude letos víc, varují lékaři. Vracejí se staré a hrozí i nové nemoci

Kampaň města od podzimu koordinovala lékařka Petra Slámová. Podle jejích slov byla tato činnost prospěšná. „Je od začátku nastavená tak, aby nejen informovala o možnostech prevence, ale také lidi motivovala k zamyšlení se nad vlastním rizikem – aby si každý řekl, že i jeho se téma může týkat,“ podotkla Slámová.

Tím hlavním poselstvím pro veřejnost bylo kromě připomenutí správných hygienických návyků zejména doporučení očkování. To jediné z pohledu epidemiologů může šíření žloutenky zastavit.

Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování

Celý loňský rok byli automaticky očkováni ti, kdo se s nemocným setkali, a byli proto jejich takzvanými kontakty. Takové mimořádné dávky očkování dostalo už 5 277 Pražanů, což je podle ministerstva zdravotnictví „super číslo“.

Kontakt nesmí odmítnout očkování

Hepatitida A

Žloutenka typu A je nakažlivé onemocnění jater, které se šíří hlavně špinavýma rukama, kontaminovanou vodou a potravinami nebo znečištěnými předměty.

Příznaky jsou únava, nechutenství, zvýšená teplota, nevolnost, bolesti břicha, zvracení, světlá stolice nebo tmavá moč, celková slabost, bolesti kloubů a svalů, svědění kůže, zežloutnutí kůže nebo bělma očí.

Při uvedených projevech má nemocný hned kontaktovat svého lékaře, řídit se jeho pokyny ohledně vyšetření, léčby a případné pracovní neschopnosti. Má také spolupracovat s krajskou hygienickou stanicí v případě potvrzení nákazy žloutenkou typu A.

Onemocnění žloutenkou typu A však může probíhat i bez příznaků, zejména u dětí.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Platí přitom, že „kontakt“ vakcinaci nesmí odmítnout, jinak mu ji hygiena nařídí. „Není to žádná nová povinnost, ale zavedená praxe, jež vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, který je tu od roku 2000,“ upozornil Matyáš Fošum.

Dodal, že existují také prováděcí právní předpisy, takže v momentě, kdy hygienická stanice nařídí kontaktu mimořádné očkování, jde pro dotyčného skutečně o povinnost. Připustil však, že chápe, že slovo „povinnost“ zní lidem nepříjemně.

„Já se přiznám, že když mi někdo řekne, že je cokoliv povinné, tak se mi samotnému otevírá kudla v kapse. Ale z druhé strany, v tomto případě jde o zdraví. Ten člověk byl v kontaktu s nemocným a současně sám může být nemocný. Vakcína ho chrání, aby se příznaky onemocnění nerozvinuly. A když si potom dojde i na druhou dávku, má celoživotní ochranu. Takže ano, je tam výraz ‚povinný‘, ale chráníme zdraví jak toho jednotlivce, tak i veřejnosti,“ upřesnil Fošum.

Nenecháš se očkovat? Poneseš důsledky

V případě odmítnutí tohoto nařízení se jedná o vědomé šíření infekčního onemocnění, z čehož by vyplývaly právní důsledky. Že by však někdo, koho hygienici zjistili jako kontakt nakaženého, odmítl nechat se očkovat, se podle resortu zdravotnictví nestává. Navíc je pro tyto lidi vakcína hrazena pojišťovnou.

Epidemie žloutenky A je největší od roku 1984, nejvíc nakažených je v Praze

„Mimořádné očkování bychom měli vnímat jako bezplatný benefit, jak ochránit své zdraví a zdraví svých blízkých, u rizikových osob dokonce i jejich život,“ upozornil Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Včasné mimořádné očkování kontaktů s nakaženým epidemiologové považují za velmi důležité, cílené a finančně smysluplné opatření k zastavení epidemie. „Zbytek populace si musí očkování uhradit ze svých prostředků a poté případně nárokovat z preventivního balíčku u své zdravotní pojišťovny,“ doplnil Maďar.

Na takové komerční očkování přitom musí lidé čekat zhruba týden, než si očkovací centrum či jejich praktický lékař objedná přesný počet vakcín.

Vstoupit do diskuse

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy byla od úterního brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy...

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

Petarda utrhla muži obě ruce, policie ukázala drastické video

Pražští policisté v Novém roce vyjížděli do ulice K Modřanskému nádraží, kde se...

Amputace obou rukou a devastující zranění břicha, tak skončily novoroční oslavy pro nešťastníka v pražských Modřanech. Šestačtyřicetiletému muži explodovala přímo v dlaních petarda profesionální...

Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)

Dokončení stavby nejnovějšího pražského mostu, jenž překlene Vltavu mezi Smíchovem a Podolím, se blíží ke konci. Město ho chtělo původně otevřít už před rokem, termín však dvakrát posunulo a s...

Je žloutenka v Praze na ústupu? Data jsou podle ministerstva zatím optimistická

Ilustrační snímek

Téměř 1400 žloutenkou nakažených Pražanů a 15 mrtvých v souvislosti s tímto virovým onemocněním. Takový účet vystavili hlavnímu městu za loňský rok hygienici. V prvním čtvrtletí roku 2025 bylo...

9. ledna 2026

Jako za časů v reprezentaci. Bohačík slavil s vyplazeným jazykem: Ale necítil jsem se

Jaromír Bohačík se raduje s vyplazeným jazykem v závěru zápasu Ligy mistrů...

K dechberoucí podívané mělo čtvrteční vystoupení nymburských basketbalistů v Lize mistrů daleko. Vždyť i kouč Oren Amiel na tiskové konferenci konstatoval: „Někdy je lepší ošklivá výhra než umřít na...

9. ledna 2026  8:47

Obrat a postup. Nymburk svalil Heidelberg i doma, pokračování v LM zajistil Bohačík

Jaromír Bohačík z Nymburku (vlevo) zakončuje na koš Nymburku.

Od stavu 5:4 v úvodní čtvrtině nevedli prakticky celý zápas. Až do poslední části. Tam basketbalisté Nymburka předvedli velký obrat a po vítězství 78:71 nad německým Heidelbergem slaví postup do...

8. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  22:28

Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

Ve čtvrtek soud rozhodl o vazbě Yaroslava Yarynycha na základě znaleckého...

Muž, který minulý rok v říjnu opakovaně utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, se ze svého jednání bude zpovídat před soudem. Čelí obžalobě za maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž loni v lednu...

8. ledna 2026  18:39

Od sbíječky v Opletalově k síti pražského metra. Jak se ze stavby stalo politikum

Premium
V Opletalově ulici se šedesátiletý dělník Vodních staveb Josef Bartoš opřel do...

Před 60 lety se v Opletalově ulici 7. ledna 1966 kopal tunel pro podzemní tramvajovou stanici, která se nakonec stala součástí metra na lince C. Do změny projektu Prahu dotlačil sovětský vliv.

8. ledna 2026

Známý nevěstinec zmizí z Holešovické tržnice, prostory využije i služebna policie

Pražský primátor Zdeněk Hřib nařídil vyklízení Showparku v Holešovicích. Místo...

Provozovatelé nevěstince Showpark v areálu pražské Holešovické tržnice opustí městské prostory k 27. lednu. Ve čtvrtek to uvedla městská firma Výstaviště Praha, která tržnici spravuje. Soud o...

8. ledna 2026  16:11

Nová doba, fotbalový trh v Česku zdivočel. Vyplatí se Spartě posila za 100 milionů?

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Ta otázka ho přiměla zavtipkovat. Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, se naklonil k mikrofonu a zacukaly mu koutky: „Děkuju za dotaz, teď mám střelivo, abych si mohl chodit pro víc...

8. ledna 2026  14:49

Spor o výpověď z kobek na náplavce. Soud ji zrušil, správce poslal spolku další

Oblíbené kobky na Náplavce jsou jednou ze 40 nejlepších staveb Evropy za...

Městská firma Trade Centre Praha (TCP) pochybila, když vypověděla spolku Dvojka Sobě nájem dvou takzvaných kobek na pražské náplavce s odůvodněním, že neoprávněně pronajímal jednu z nich dalšímu...

8. ledna 2026  13:21

V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o...

Kriminalisté řeší od čtvrteční noci smrt muže, pravděpodobně bezdomovce, který uhořel v odstaveném voze na Parkovišti Gaussova v pražských Petrovicích. Totožnost zemřelého není v tuto chvíli známá....

8. ledna 2026  13:19

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Speciální drony v akci. Pátrání po zmateném muži komplikoval rozsáhlý terén

Ztraceného seniora nalezl policejní dron

Silvestrovské pátrání po ztraceném muži mělo šťastný konec. Hledání začalo, když policisté obdrželi oznámení o muži, který se ztratil v Prokopském údolí a trpí Alzheimerovou chorobou. Hlídky následně...

8. ledna 2026  11:38

Útok kvůli cigaretě. Cizinec na Florenci zlomil muži čelist, hledá ho policie

Kriminalisté hledají útočníka, který poškozenému úderem pěstí zlomil čelist

Pražští kriminalisté pátrají po cizinci, který začátkem prosince napadl u vstupu do metra stanice Florenc druhého muže a nadvakrát mu přerazil čelist. Napadený následně kvůli zranění při incidentu...

8. ledna 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.