Zásah v Praze 5 se odehrál v pátek, kdy v Česku panovalo neobvykle teplé počasí, které hadovi z tropických oblastí svědčilo. „Plaz se nacházel ve větší výšce, proto jsme ho z křoví museli sundat za pomocí výškové techniky,“ vysvětlil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Strážníci z odchytové služby si zvíře poté převzali a převezli ho do útulku v Dolních Měcholupech. Zde nyní čeká, jestli se ozve původní majitel.
Pokud by se had ocitl bez domova, jeho adopce se řídí přísnými podmínkami. Hroznýš spadá pod mezinárodní úmluvu CITES, která reguluje obchod a chov ohrožených druhů. „Nový chovatel by proto musel žádat o oficiální povolení,“ doplnila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.
Hroznýš královský, který může dorůst délky až čtyř metrů, patří mezi oblíbené chovance teraristů. Přestože jde o nejedovatého hada s poměrně klidnou povahou, ve volné přírodě dokáže lovit savce i ptáky, které usmrcuje svým typickým stažením těla.
Zajímavostí je, že ochlazení, které v Česku nastalo po víkendu, by had venku už zřejmě nesnášel moc dobře. Teploty pod dvacet stupňů jsou pro tropického plaza problematické, proto měl včasný zásah nejen bezpečnostní, ale i záchranný charakter.
3. července 2024