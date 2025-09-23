Lidi v Praze vystrašil hroznýš, hověl si vysoko ve křoví. Hledá se majitel

Kolemjdoucí na pražském Zlíchově minulý týden vyděsil hroznýš královský, který se vyhříval v křoví u železniční trati. Přivolaní strážníci na hada nedosáhli, a tak museli ke zvířeti vyjet i hasiči. Had nyní pobývá v útulku, kde čeká na svého majitele, případně na nového chovatele.
Na pražském Zlíchově se vyhříval hroznýš královský. (19. září 2025) | foto: Městská policie hl. m. Prahy

Zásah v Praze 5 se odehrál v pátek, kdy v Česku panovalo neobvykle teplé počasí, které hadovi z tropických oblastí svědčilo. „Plaz se nacházel ve větší výšce, proto jsme ho z křoví museli sundat za pomocí výškové techniky,“ vysvětlil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Metrový hroznýš se plazil Chodovem. Strážníci ho odchytili, nikomu nechybí

Strážníci z odchytové služby si zvíře poté převzali a převezli ho do útulku v Dolních Měcholupech. Zde nyní čeká, jestli se ozve původní majitel.

Na pražském Zlíchově se vyhříval hroznýš královský. (19. září 2025)

Pokud by se had ocitl bez domova, jeho adopce se řídí přísnými podmínkami. Hroznýš spadá pod mezinárodní úmluvu CITES, která reguluje obchod a chov ohrožených druhů. „Nový chovatel by proto musel žádat o oficiální povolení,“ doplnila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Hroznýš královský, který může dorůst délky až čtyř metrů, patří mezi oblíbené chovance teraristů. Přestože jde o nejedovatého hada s poměrně klidnou povahou, ve volné přírodě dokáže lovit savce i ptáky, které usmrcuje svým typickým stažením těla.

Pražští strážníci odebrali cizincům hroznýše i krajtu, nabízeli je k focení

Zajímavostí je, že ochlazení, které v Česku nastalo po víkendu, by had venku už zřejmě nesnášel moc dobře. Teploty pod dvacet stupňů jsou pro tropického plaza problematické, proto měl včasný zásah nejen bezpečnostní, ale i záchranný charakter.

3. července 2024

KRIMI

Lidi v Praze vystrašil hroznýš, hověl si vysoko ve křoví. Hledá se majitel

23. září 2025  14:49

