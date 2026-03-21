Hasiči dostali hlášení o požáru přesně v 17 hodin.
„Došlo k jiskření motoru ve výtahové šachtě, což způsobilo zakouření výtahové šachty ve vyšších patrech,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě
Zakouření následně způsobilo i spuštění elektronické požární signalizace. „Před příjezdem jednotek proběhla evakuace,“ doplnil Řezáč.
Ve výtahu se v době zajiskření nikdo nenacházel. Na místo se před šestou hodinou dostavil vyšetřovatel a hasičské jednotky se redukují.