Životní úroveň Pražanů poroste. Podniky rozdávají benefity a budou zvyšovat mzdy

Podle redakcí oslovených firem, které v metropoli působí, se ekonom nemýlí, ač někde zatím nemají platovou politiku pro rok 2026 dořešenou. To se týká například skupiny ČEZ anebo Kauflandu.
Dopravní podnik hl. m. Prahy pro letošek navýšil mzdy o sedm procent, s čímž se spokojily také zaměstnanecké odbory.
„Podepsaný dodatek kolektivní smlouvy navyšuje mzdové tarify řidičů, strojvedoucích a zaměstnanců v dalších dělnických profesích a středy mzdových tarifů ostatních zaměstnanců DPP,“ potvrdil vedoucí odboru Komunikace Daniel Šabík. Dodal, že mzdy v podniku dlouhodobě rostou stabilním tempem.
Zaměstnanci tady také požívají nejbohatší škálu benefitů, jako například výrazně zlevněné zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky, tři dny zdravotního volna s náhradou mzdy, příspěvek na dětskou rekreaci až do výše osmi tisíc korun ročně, ale také program slev, vstupenek či každoroční vánoční hudební dárek – v prosinci pro zaměstnance DPP odehrála koncert skupina Lucie.
Letiště Václava Havla navyšuje základní mzdy tarifních zaměstnanců a specialistů o dvě procenta, poté, kdy zaměstnance již tradičně potěšilo 13. mzdou v závěru roku 2025, která dosahovala výše 90 procent jejich základního platu.
„Zároveň od Nového roku navyšujeme o jedno procento příplatky za práci o víkendu, dále se navýšila variabilní složka mzdy, jejíž výše se odvíjí od posouzení pracovních výkonů ze strany nadřízeného,“ konstatoval Jiří Hanich, mluvčí ruzyňského letiště. Letiště Praha těmito kroky podle něj potvrzuje svoji pozici férového zaměstnavatele, který má jako jednu z vrcholových priorit i spokojenost svých zaměstnanců.
„Vývoj jejich mezd a odměňování se odvíjí od dlouhodobě odpovědného hospodaření společnosti a konkrétních provozně-obchodních výsledků za uplynulé období. V období zisku průměrná hrubá mzda v naší společnosti zpravidla převyšuje mzdový průměr v Praze,“ podotkl Hanich.
Podle Marka Sedláka, místopředsedy Odborového svazu pozemní a letecké dopravy, došlo v jednání s letištěm k udržitelnému kompromisu.
Společnost Tesco navyšuje mzdy v letních měsících, nejinak tomu bylo v uplynulém roce, kdy 1. července navýšilo základní mzdy zaměstnancům na provozních pozicích s tarifní mzdou v průměru o 4,5 procenta, v distribučním centru v průměru o 3,5 procenta.
„Zvýšení se týká i zaměstnanců se smluvní mzdou včetně kolegů na centrále, kdy je při navýšení zohledněn individuální přínos a výkonnost,“ uvedla Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco ČR. Za dobrý výsledek považuje dohodu Milan Matušík z vyjednávacího týmu pověřených zástupců odborových organizací při Tesco.
Tlak na mzdy
Nutné navyšování mezd souvisí podle ekonoma s poptávkou po pracovní síle, která je v různých oborech stále značná. „To je vidět i na počtu do Prahy dojíždějících pracovníků. Firmy v Praze by měly nejlépe navyšovat mzdy tam, kde se potýkají s větší fluktuací zaměstnanců, a tam, kde jsou výrazněji pod trhem. V opačném případě se jejich ‚šetření‘ propíše do nákladů spojených s náborem a nekončícím zaučováním,“ míní Janíčko. Podotkl, že navyšování by mělo přirozeně zohledňovat firemní produktivitu, ziskovost nebo tržní expanzi.
Tlaky na mzdy směrem nahoru lze podle ekonoma očekávat v IT, datařině, síťařině, kyberbezpečnosti a některých technických profesích. „Tlaky bych očekával i ve zdravotnických a sociálních službách, kde je dlouhodobě nedostatek zaměstnanců. Podobně u řemesel a služeb pro domácnost, kde je také jasný nedostatek a lidé si dělají nebo jsou nuceni dělat řadu věcí svépomocí,“ dodal.
Růst mezd tuší také v gastronomii, která je dle jeho soudu na vzestupu a která se také dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu.
Oborů, kde bude tlak na zvyšování mezd menší, předpokládá méně. Mohlo by jít o administrativu a některé konzultantské profese, případně obory ve zpracovatelském průmyslu s nižší přidanou hodnotou, jelikož mohou čelit mírně nižší poptávce než v minulosti.
Jak se budou mít Pražané pohledem ekonoma