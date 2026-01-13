V okolí Prahy nejezdí řada spojů. Pokud můžete, zůstaňte doma, radí PID

Ledovka v úterý ráno ochromila městskou hromadnou dopravu zatím jen v okrajových částech Prahy. V ostatních částech metropole zatím nemají autobusy, trolejbusy ani tramvaje větší problémy. Nejezdí ovšem většina příměstských autobusů a vlaků spojující Prahu a středočeské obce. Namrzlé jsou také ulice a chodníky. Hrozí tak nebezpečí pádu chodců.

„V Praze je až na některé okrajové úseky provoz zatím bez větších problémů. Na železnici se vyhněte linkám S49 a S61, nejedou. Nejezdí také část vlaků i na páteřních linkách S kvůli namrzlým trolejím. Silně omezena je linka S1,“ uvádí PID na síti X. Problémy měly podle webu PID také autobusové linky 115, 153, 164, 212, 214, 226 nebo 227.

Organizátor MHD v Praze a okolí upozornil na to, že kvůli ledovce nejezdí ve Středočeském kraji včetně okolí Prahy velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. „Pokud nikam nemusíte, zůstaňte doma,“ upozornila společnost.

Pražská záchranná služba evidovala v úterý do 08:00 v souvislosti s ledovkou téměř 50 úrazů. Nejčastěji to byly pády se zlomeninami a úrazy hlavy či zad.

Problémy jsou i ve středních Čechách

Ráno kvůli ledovce nejezdí velká část příměstských a regionálních autobusových linek, problémy jsou i na železnici. Kvůli silně namrzlým trolejím nejezdí část vlaků na páteřních linkách. Zrušeny byly například ranní spoje z Prahy do Kolína, Benešova, Milovic a Kralup nad Vltavou.

Česko pokryla silná ledovka, komplikuje dopravu. Stojí vlaky, MHD má zpoždění

„Problémy s ledovkou evidujeme od brzkých ranních hodin především na tratích v okolí Prahy. Námraza na trakčním vedení komplikuje také výjezd vlaků z odstavného nádraží Praha-Jih. Některé vlaky jsou zcela odřeknuty, jiné jedou pouze v části své trasy,“ uvedly na síti X České dráhy.

Policie zaznamenala větší množství nehod, obešly se však bez vážných následků. Na 29. kilometru dálnice D4 ve směru na Prahu narazilo kolem 6:00 auto do svodidel, dálnice tam byla dál průjezdná ze zvýšenou opatrností. Podobné nehody se staly i na dálnici D1 u Mirošovic nebo na D10 na Mladoboleslavsku. U Čtyřkol na Benešovsku skončilo auto v příkopu.

„Jsou to jen ťukance nebo uváznutí na zledovatělé silnici, žádnou vážnou nehodu nemáme hlášenou,“ řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Silnice v regionu jsou podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic sjízdné se zvýšenou opatrností. Pokrývají je zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, úseky s ujetou vrstvou sněhu jsou kryté posypem. Cestáři podle Holka silnice v noci opakovaně ošetřovali.

Na Benešovsku vyslali do terénu 35 sypačů, na Kladensku a Kutnohorsku shodně 43 a v oblasti Mnichovo Hradiště 25. Ředitelství silnic a dálnic na síti X uvedlo, že má ve středních Čechách od středy v terénu maximální nasazení techniky.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý ve Středočeském kraji zataženo až oblačno. Ráno lze čekat místy déšť, většinou mrznoucí. Během dopoledne od západu by měly srážky ustávat, odpoledne a večer bude místy mlha.

Teploty se budou pohybovat mezi nulou až třemi stupni Celsia, na západě a jihozápadě kraje až pěti stupni. Má foukat mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu, který bude postupně slábnout.

