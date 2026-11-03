Z průzkumu, který si nechala vypracovat britská značka spodního prádla Pour Moi a o němž informoval deník The Brussels Times, vyplývá, že česká metropole patří mezi celosvětově nejatraktivnější města pro ženy cestující na vlastní pěst. V žebříčku obsadila Praha vysokou dvanáctou příčku. Vítězem se stalo belgické město Bruggy, jež podle hodnocení porazilo i tradiční romantické ikony jako jsou Benátky či Florencie.
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo 1 500 žen. Hlavními kritérii hodnocení byl subjektivní pocit bezpečí a celková nabídka toho, co město nabízí ženám, které si chtějí užít čas jen samy se sebou. V první desítce se vedle Brugg umístily také destinace jako Lisabon, Kodaň, Boloňa, Kjóto nebo Lublaň.
Rostoucí popularitu Prahy mezi sólo turisty zmiňují i zahraniční průvodci a weby, které pro tyto účely sestavují specializované žebříčky zajímavých lokací. Česká metropole je podle nich unikátní funkční hromadnou dopravou, památkami i množstvím klidných zákoutí, jež sólo turistům umožňují trávit čas nezávisle, bez tlaku na plnění itineráře.
Zahraniční platformy doporučují pro neformální relaxaci či první schůzky s dalšími cestovateli například letenské sady, které bodují panoramatickým výhledem a uvolněnou atmosférou. Jako únik před davy turistů pak weby radí brzkou ranní procházku po Karlově mostě nebo návštěvu klidnějšího ostrova Kampa.
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Výrazný prostor v doporučeních dostávají také rozlehlejší historické areály s výhledy, jmenovitě Vyšehrad, terasy u Strahovského kláštera či stezky na Petříně.
Pro milovnice a milovníky ticha nechybí na seznamu barokní Vrtbovská zahrada. Pokud se naopak zhorší počasí, blogeři vyzdvihují holešovické centrum současného umění DOX.
Z gastronomických zastávek je pak coby neutrální a bezpečné útočiště doporučováno Café Louvre. Roli míst pro pestré občerstvení naopak podle zahraničních ohlasů ideálně plní rušná pražská Náplavka nebo trh Manifesto na Andělu.