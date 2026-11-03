Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Praha boduje u cestovatelek. Patří mezi nejlepší města pro sólo rande

Autor:
  10:41
Praha, Karlův most a výhled na Pražský hrad

Praha, Karlův most a výhled na Pražský hrad | foto: ČTK

ilustrační snímek
Z doby, kdy byly hlavním přístavem Západních Flander, si belgické Bruggy...
Středověké město Bruggy se na podzim proměňuje v jedno z nejkrásnějších měst...
ilustrační snímek
13 fotografií
Zabalit kufry a vyrazit do světa jen sama se sebou. Trend takzvaných sólo rande u žen celosvětově roste. V novém průzkumu hodnotícím bezpečnost a nabídku aktivit se Praha umístila na dvanáctém místě. Zahraniční blogeři navíc radí, jaká pražská místa jsou pro takové chvíle nejlepší.

Z průzkumu, který si nechala vypracovat britská značka spodního prádla Pour Moi a o němž informoval deník The Brussels Times, vyplývá, že česká metropole patří mezi celosvětově nejatraktivnější města pro ženy cestující na vlastní pěst. V žebříčku obsadila Praha vysokou dvanáctou příčku. Vítězem se stalo belgické město Bruggy, jež podle hodnocení porazilo i tradiční romantické ikony jako jsou Benátky či Florencie.

Jaké je první rande po třicítce, čtyřicítce a padesátce. V každém věku je úplně jiné

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 1 500 žen. Hlavními kritérii hodnocení byl subjektivní pocit bezpečí a celková nabídka toho, co město nabízí ženám, které si chtějí užít čas jen samy se sebou. V první desítce se vedle Brugg umístily také destinace jako Lisabon, Kodaň, Boloňa, Kjóto nebo Lublaň.

Rostoucí popularitu Prahy mezi sólo turisty zmiňují i zahraniční průvodci a weby, které pro tyto účely sestavují specializované žebříčky zajímavých lokací. Česká metropole je podle nich unikátní funkční hromadnou dopravou, památkami i množstvím klidných zákoutí, jež sólo turistům umožňují trávit čas nezávisle, bez tlaku na plnění itineráře.

Praha, Karlův most a výhled na Pražský hrad
ilustrační snímek
Z doby, kdy byly hlavním přístavem Západních Flander, si belgické Bruggy podržely krásu vodního města. Procházka podél Zeleného kanálu (Groenerei) umí vytvořit nejeden romantický okamžik, který můžete zakončit za zvuku zvonkohry u pozlaceného Burgu na barokním náměstí.
Středověké město Bruggy se na podzim proměňuje v jedno z nejkrásnějších měst Evropy. Karmínově a zlatě zbarvená vinná réva pokrývá historické budovy a podzimní barvy odrážející se v kanálech vytvářejí romantickou atmosféru a místo pro neskutečné fotky. Město je plné trhů pod širým nebem, které jsou otevřené až do listopadu a krom jiného nabízejí i dýňové koláče a belgickou horkou čokoládu.
13 fotografií

Zahraniční platformy doporučují pro neformální relaxaci či první schůzky s dalšími cestovateli například letenské sady, které bodují panoramatickým výhledem a uvolněnou atmosférou. Jako únik před davy turistů pak weby radí brzkou ranní procházku po Karlově mostě nebo návštěvu klidnějšího ostrova Kampa.

Máte už svého AI kouče? V praxi už mění životy lidí. Jak vypadá „rande“ s algoritmem?

Výrazný prostor v doporučeních dostávají také rozlehlejší historické areály s výhledy, jmenovitě Vyšehrad, terasy u Strahovského kláštera či stezky na Petříně.

Pro milovnice a milovníky ticha nechybí na seznamu barokní Vrtbovská zahrada. Pokud se naopak zhorší počasí, blogeři vyzdvihují holešovické centrum současného umění DOX.

Jaké místo by pro vás v Praze představovalo to pravé „sólo rande“?

celkem hlasů: 13

Z gastronomických zastávek je pak coby neutrální a bezpečné útočiště doporučováno Café Louvre. Roli míst pro pestré občerstvení naopak podle zahraničních ohlasů ideálně plní rušná pražská Náplavka nebo trh Manifesto na Andělu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo je mrtvá žena objevená na třídicí lince? Měla řadu tetování, policie žádá o pomoc

Kriminalisté z Prahy venkov-západ pátrají po totožnosti mrtvé ženy. Klíčem k...

Kriminalisté z Prahy-západ se od začátku letošního října zabývají případem úmrtí dosud neztotožněné mladé ženy. Jelikož se jim stále nedaří mrtvou identifikovat, obrací se nyní policie se žádoucí o...

Rodiče nesmí v Motole spát u dětí na zemi, jen vsedě. Dětský ombudsman se ohradil

Premium
Dvě křesla nemohou rodiče obrátit sedáky k sobě, aby se v noci v pokoji u svých...

Děti mají ze zákona právo na neustálou přítomnost rodiče, a to i v nemocnici. Zkušenost doprovodu malých pacientů ale nemusí být příjemná, když mu zařízení neposkytne lůžko a současně zakáže využít...

Pošťuchovali jsme se, nebylo to mlácení, říká muž, jenž vybrzdil a napadl řidičku

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Na dálnici D6 vybrzdil a poté napadl řidičku. Vše v autě sledovala její osmiletá dcera. Záběry z incidentu šokovaly zemi. Dotyčný řidič v rozhovoru pro TV Nova popsal, jak se podle něj událost...

Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti

Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

Vlak u Čelákovic srazil člověka. Provoz byl omezený, vyjely náhradní autobusy

ilustrační snímek

Železniční dopravu na trase Čelákovice – Praha-Horní Počernice v úterý ráno přerušil střet vlaku s člověkem. Nehoda se stala v Mstěticích nedaleko Čelákovic. V úseku byla zavedena náhradní...

3. listopadu 2026  8:27,  aktualizováno  9:36

Sto tisíc za Pláničku, berete? Rok 1926 a Arsenal na Slavii: sláva u vlaku i charleston

Premium
František Plánička ve slávistické brance

Slávistické hvězdy si nechal vyobrazit i na plot u své vilky v pražské Liboci. Červenobílým barvám zasvětil František Plánička, fotbalový symbol první republiky, celou kariéru. Ale přemýšleli jste,...

3. listopadu 2026

Začaly opravy metra Hradčanská. V lednu se stanice zcela uzavře

Začala rekonstrukce stanice metra Hradčanská. (listopad 2026)

Pražský dopravní podnik (DPP) začal s rekonstrukcí stanice metra Hradčanská na lince A. Zahájil takzvané přípravné práce, které provádí za provozu. Uzavřít by se stanice měla v sobotu 16. ledna,...

2. listopadu 2026  18:52

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

2. listopadu 2026  18:19

Násilná kriminalita v Praze stoupá. Vyděrači hledají oběti na sítích

ilustrační snímek

Vraždy, loupeže, vydírání, nebezpečné vyhrožování či týrání lidí žijících ve společném obydlí. Statistiky násilné kriminality v hlavním městě za devět měsíců letošního roku v porovnání s loňskem...

2. listopadu 2026  17:36

Nespočet hnisavých ran a fraktur. Jak lapili a mučili krále odbojářů Josefa Mašína

Premium
Josef Mašín na svatebním snímku se svou ženou Zdenou.

Než by zradil vlast, raději podstoupil torturu. Letos v květnu tomu bylo 85 let, co nacisté zadrželi druhého z legendární odbojové skupiny Tří králů Josefa Mašína. Rodák z Lošan na Kolínsku však...

2. listopadu 2026  15:03

Úterní stávky významně omezí dopravu v Praze. Do centra jen metrem, radí policie

Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před...

Více než deset ohlášených shromáždění na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) se uskuteční v úterý na území hlavního města Prahy. Některá zahrnou i průvod přes centrum metropole až na...

2. listopadu 2026  14:12

Letiště opět poslalo miliony sousedům. Bližší okolí Prahy by ocenilo větší odměnu

ilustrační snímek

Celkem 81 projektů ve svém okolí podpořilo Letiště Václava Havla v letošním ročníku grantového programu s názvem Dobré sousedství. Mezi žadatele rozdělilo 16 milionů korun. Bylo to o jeden milion...

2. listopadu 2026

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Petr Hlaváček (STAN), Tomáš Portlík (ODS) a Adam Scheinherr (Praha sobě) po...

Téměř měsíc od voleb je rozhodnuto o složení vládnoucích stran ve většině měst v České republice. V Praze se na spolupráci dohodnulo vítězné hnutí STAN a koalice SPOLU pro Prahu, stále se jim však...

2. listopadu 2026  11:46,  aktualizováno  13:37

Jak se rodil Terminátor či Avatar. Do Prahy míří velká výstava Jamese Camerona

Z turínské výstavy The Art of James Cameron

Kresby, malby, filmové rekvizity i kostýmy ze soukromého archivu Jamese Camerona představí příští rok pražský Obecní dům. Výstava The Art of James Cameron bude od 29. dubna do 3. října 2027 sledovat...

2. listopadu 2026  13:01

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Po epidemii salmonelózy otevře škola v Újezdu i druhou kuchyň, čeká ji přísnější dohled

Masarykova základní škola v Újezdě nad Lesy se za zpřísněných hygienických...

Hygienici povolili Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy, kde vypukla v září epidemie salmonelózy, otevřít k pondělku školní kuchyň druhého stupně. Provozovatel splnil veškerá nařízená...

2. listopadu 2026  12:44

Muž se vážně popálil při práci na domě, vybuchla mu plynová kartuše

ilustrační snímek

Při výbuchu plynové kartuše se v pondělí ráno v Nymburce zranil muž, který pracoval na svém domě. Utrpěl popáleniny druhého stupně. Pacient byl při vědomí, záchranáři ho převezli na popáleninovou...

2. listopadu 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×