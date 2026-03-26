Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět kilometrů.
Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby. | foto: Facebook: Středočeský kraj

Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy až k obci Sedlec.
Nová tramvajové spojení má výrazně zlepšit dopravní obslužnost severní části Prahy a přilehlých středočeských obcí.

Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy a pokračovat bude přes Zdiby až k obratišti v budoucím terminálu Sedlec. Součástí tohoto terminálu bude rovněž záchytné parkoviště P+R s kapacitou 834 míst.

„Díky nové trati se zvýší kapacita veřejné dopravy, zlepší se komfort cestování a obyvatelé regionu získají rychlejší spojení do hlavního města,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).

Trať v délce 5,2 kilometru by měla být dokončena v letech 2029 až 2030. Přinese přímé spojení nejen k metru C ve stanici Kobylisy, ale rovněž do dalších částí Prahy – Holešovic, Libně, na Vinohrady či do centra.

Nebude to rychlejší, míní kritici

Ke stavbě nové trati se v minulosti mnozí vyjadřovali kriticky. Tvrdili například, že se časově nevyplatí cestujícím z obcí, které přijdou o přímé autobusové spoje do metropole, a lidé budou muset častěji přestupovat.

Takhle pojedete tramvají do Zdib. PID se pochlubil vizualizací chystané trati

„Obyvatelé Odoleny Vody, Úžic, Klíčan nebo Dřínova, kterým nyní slouží přímé autobusové spoje, budou muset nově absolvovat přestup v sedleckém terminálu. Ten jim zabere několik minut, a navíc většině z nich nezmizí přestup v Kobylisích na metro, protože mu jednoduše tramvaj při cestě do centra konkurovat nemůže,“ řekl před časem redakci iDNES.cz Vít Macháček, odborník na veřejnou dopravu z portálu Metrobus.

Dopravní inženýr Ondřej Kališ pak uvedl, že navržená trať v této podobě bude jen „pahýlem ukončeným v poli“ a neobslouží větší sídlo. Pro řadu cestujících to naopak bude znamenat prodloužení dojíždění.

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

