Zastupitelé neprojednají Hřibův plán zlepšení dopravy, proti byla nejen opozice

Autor: ,
  15:27
Pražští zastupitelé dnes nebudou jednat o balíku čtyř návrhů náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), které by podle něj měly zlepšit plynulost dopravy v hlavním městě. Proti zařazení bodu na program hlasovali zastupitelé opozičních hnutí ANO a SPD, ale také koaliční zastupitelé ze SPOLU. Těm vadilo, že Hřib nepředložil materiál nejprve do rady.
Na program naopak prošel bod navržený zastupiteli ANO, který se též týká plynulosti dopravy. Prošel také návrh šéfa klubu Praha Sobě Adama Scheinherra, který se týká zrychlení stavebních prací, které vyžadují uzavírky. Program čtvrteční schůze zastupitelé schválili téměř po čtyřech hodinách jednání.

Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření

„Chtěl bych navrhnout do programu opatření ke zvýšení plynulosti dopravy. Mám tam čtyři opatření, co by se dalo dělat,“ uvedl Hřib. Jde o bod, který neprojednala rada města, Hřib ho ve středu představil na tiskové konferenci.

„Považuji za zbabělost, předkládat jako člen rady materiál, který jsem v radě neprojednal. A mně je úplně jedno, kdo to je. Považuji to za naprostou zbabělost a faul vůči svým kolegům,“ pronesl radní Zdeněk Kovářík (ODS).

Podle opozičního hnutí ANO je Hřibův návrh jen přesouváním odpovědnosti. „Pojďme tuto gesci sebrat Pirátům, jelikož doprava je v takovém stavu, že nám hrozí kolaps ve všech zimních měsících,“ pronesl v debatě o programu zastupitel Stanislav Nekolný (ANO).

Spolu s předsedou pražské buňky ANO Ondřejem Prokopem předložili vlastní materiál, který se týká plynulosti dopravy a počítá se zřízením pozice koordinátora uzavírek.

Praha spustí geotechnický průzkum pro městský okruh. Dostavba je ale v ohrožení

Výhrady k Hřibovu návrhu měla i opoziční Praha Sobě. „Když je problém, založí se pracovní skupina, dělá se audit nebo analýza. Ale Praha potřebuje řešení. Proto předkládám tisk, aby ihned všechny městské organizace začaly soutěžit práce, které zasahují do omezení provozu, nejen na cenu, ale i na rychlost,“ řekl předseda klubu Praha Sobě Scheinherr. Oba opoziční návrhy se na program jednání dostaly.

Radní pro školství Antonín Klecanda (STAN) požádal o zařazení bodu, který se týká sloučení dvou středních škol v Praze 5. O návrhu ještě před schůzí zastupitelstva mimořádně jednala rada. Podle Klecandy je nutné sloučení schválit tento měsíc, aby v prosinci na veletrhu středních škol už mohly obě instituce prezentovat novou koncepci.

Na program zastupitelé zařadili rovněž materiál týkající se přestavby nákupního centra Chrpa na Roztylech na bytový dům. S přestavbou nesouhlasí lidé z okolí.

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Kromě nově zařazených bodů budou zastupitelé pokračovat v debatě o přestavbě Libeňského mostu, kterou začali už minulý měsíc.

Projednají také záměr radnice Prahy 10 prodat budovy bývalého sídla úřadu ve Vršovické ulici. S tímto záměrem nesouhlasí koaliční Piráti ani opoziční ANO. Podle Pirátů by se na pozemcích daly postavit například městské byty nebo školní kampus.

Zastupitelé budou rozhodovat i o vypsání tendru s předpokládanou hodnotou 2,47 miliardy korun s DPH na geotechnický průzkum pro plánovanou dostavbu městského okruhu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

