Zastávky jako brána do obráceného světa. Praha má atrakci pro fanoušky Stranger Things

Stranger Things patří k nejsledovanějším seriálům posledního desetiletí. Odehrává se ve fiktivním Hawkinsu v 80. letech, kde skupina dospívajících čelí nadpřirozeným hrozbám.
Demogorgon, ikonická příšera ze série, se stal hlavním motivem i pražských zastávek – kolemjdoucí si instalace okamžitě fotí a sdílejí je na sociálních sítích.
|
Stranger Things 5 jsou poslední. Kdy mají premiéru a kdy bude poslední díl
Na Albertov dorazila i Jana, která se o Stranger Things dozvěděla až díky synovi.
„Syn přišel s tím, že musíme na zastávku Albertov, kde má být portál do nějakého obráceného světa. Vyhověla jsem mu a o víkendu jsme tam zajeli. Jakmile zastávku uviděl, nadšeně mi ukazoval rozevřenou kytku na střeše a tvrdil, že je to Demogorgon. Hned to začal natáčet pro kamarády,“ popsala redaktorovi iDNES.cz. „Přestože byla zima, stačilo jeho nadšení a ujely nám dvě tramvaje,“ dodala.
Zájem kolem instalace potvrzuje i chování dalších návštěvníků. „Uvnitř přístřešku se lidé rychle střídali, aby si udělali fotku. Nikdo se tam nezdržoval dlouho, celkem to fungovalo,“ říká Jana.
Dodává, že na místě bylo rušno. „Auta zastavovala na blikačky, aby si řidiči mohli pořídit fotku, a skupinky lidí to sledovaly i z protějšího chodníku.“
Nadšený je i její syn Adrian. „Viděl jsem to v upoutávkách Netflixu a hned mě to zaujalo. Vyprávíme si o tom se spolužáky a sbíráme figurky postav z kinder vajíček,“ říká.
Na Albertov přijela také osmnáctiletá Adéla, tentokrát už jako dlouholetá fanynka. „Přijela jsem jen proto, abych si tu zastávku vyfotila. Strašně se těším na poslední sérii,“ říká.
Její matka se seriálem zkušenosti nemá, instalace ji ale překvapila. „Ten seriál vůbec neznám, ale je to skvělý marketing. Kdyby mi o tom Adéla neřekla, musela bych si vygooglovat, o co jde. Nepřijde mi, že by to nějak strašilo děti,“ komentuje.
Výrazný vizuál zaujal i starší generaci. „Je to takové tmavé a trochu depresivní, ale chápu, že se sem děti chodí fotit. V jejich věku bych to dělala taky,“ říká zhruba sedmdesátiletá Mirka.
Nejvíc času u zastávky strávila skupina asi patnáctiletých dívek. Fotily se opakovaně, zkoušely různé pózy a nakonec natočily i video pro sociální sítě. „Milujeme ten seriál, přijely jsme sem jen kvůli tomu. A když jsme zjistily, že podobná zastávka je i na Chodovské, musíme se tam vypravit,“ říká jedna z nich. Dodává, že celá instalace podle ní musela dát velkou práci.
|
Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things
Praha se tak zařadila mezi další evropské metropole, kde Netflix podobnou instalaci představil – jednu z nejvýraznějších mají například v Amsterdamu. Akce je časově omezená, takže kdo si chce atmosféru Obraceného světa užít naživo, měl by vyrazit co nejdříve.
Dopravní podnik hlavního města Prahy na dotaz redakce uvedl, že jde o reklamu soukromé společnosti a instalace je zcela v její režii.