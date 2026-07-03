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Záhadný zápach potrápil město. Původcem by mohla být rafinerie za Prahou

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  12:47

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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nepříjemný zápach zaznamenali v noci na pátek a ráno obyvatelé několika městských částí hlavního města, především Prahy 8 a okolí. Na sociální síti se spustily spekulace o možné příčině. Kanalizace? Nedaleká spalovna? ptali se. Několik výjezdů kvůli zápachu potvrdili i pražští hasiči. K jádru zdroje se rozhodla prokousat i vedení dvou městských částí.

„Nevíte, co to na Palmovce tak smrdí? Musela jsem zavřít okna, protože ten vzduch se nedá dýchat,“ rozpoutal diskusi příspěvek na facebookové skupině Libeň, Karlín, Praha 8 – Libeňáci a Karlíňáci sobě.

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Nepříjemnost potvrdili obyvatelé různých úseků Prahy 8 a také dalších městských částí, např. Prahy 3, 10 i 4. Nikdo nedokázal určit zdroj, ale padly různé teorie jako odorizace potrubí, hnojivo a digestát z polí na okrajových pozemcích a také závada v kralupské rafinérii.

„Prý zkouška těsnosti plynovodů. Ale asi se jim to moc nedaří,“ napsal jeden uživatel.

Pohotovostní vozy Pražské plynárenské vyjížděly zápach prověřovat od čtvrtečního večera.

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„Ani v jednom případě se však žádný únik nepotvrdil. Mohu tedy potvrdit, že se nejedná o zápach zemního plynu, jinou závadu na naší distribuční soustavě ani zmíněnou odorizaci, kterou provádíme výhradně v topné sezoně,“ uvedl pro iDNES.cz tiskový mluvčí Jan Srb.

K události se vyjádřily také Pražské služby. „Neprovádíme žádné služby, které by mohly být spojené se silným zápachem,“ řekl iDNES.cz mluvčí Alexandr Komarnický.

Nepravděpodobným původcem je i spalovna v Malešicích. „Hodnoty, které malešická spalovna produkuje, jsou dvě setiny pod přísným celoevropským limitem,“ sdělil Komarnický. „Je tam složitá série filtrů, které zachytávají případné polutanty.“

Pražští hasiči potvrdili čtyři noční výjezdy do různých částí Prahy, například do Hloubětína a Nuslí. Podle mluvčího Miroslava Řezáče nelze tvrdit, že by se zápach koncentroval pouze na Prahu 8.

„Nezdráhají se vykonat potřebu kdekoliv.“ Na nechutný zápach v metru úklid nestačí

„Nenaměřili jsme žádné hodnoty, které by byly nebezpečné pro obyvatelstvo,“ uvedl Řezáč s tím, že již po příjezdu hasičů zápach značně zeslábl.

„Na většině míst už zápach ani cítit nebyl. Vyhodnotili jsme, že by to mohlo jít z kanalizace z důvodu nízkého tlaku, vysokých teplot nebo silného deště. Občas se to stává, že potrubím projde vlna zápachu, která se bohužel dostane i ven.“

Pražské vodovody a kanalizace neměly podle tiskového mluvčího Tomáše Mrázka hlášené žádné práce, které by se zápachem mohly souviset.

Původce by mohl být 30 km za Prahou

Jako možného původce lidé označili Rafinérii Kralupy nad Vltavou, kde mezi 28. červnem a 2. červencem probíhalo tzv. flérování, neboli spalování plynů. Rafinérie navíc řešila také výpadky na několika jednotkách.

„V souvislosti s odstavením a opětovným najížděním technologických zařízení dochází ke spalování části produkce na bezpečnostním polním hořáku (fléře). Jedná se o standardní bezpečnostní prvek, který slouží k zajištění bezpečného provozu technologie při mimořádných provozních stavech. Na odstranění technologické závady intenzivně pracujeme v nepřetržitém režimu 24/7,“ vyjádřil se pro iDNES.cz tiskový mluvčí ORLEN Unipetrol Pavel Kaidl. Potvrdil to i mluvčí Aleš Levý z Odboru kanceláře starosty města Kralupy nad Vltavou.

„Za zvýšené světelné, hlukové či pachové projevy spojené s flérováním se obyvatelům okolních měst a obcí omlouváme,“ dodal Kaidl.

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Právě na tuto stopu se dal i starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský. „Spojil jsem se tedy s kralupským závodem. Tam to považují za velmi málo pravděpodobné, že by se to dostalo až do Prahy,“ napsal v příspěvku na sociální síti. Ve zjišťování příčiny zápachu plánuje pokračovat.

Také podle mluvčího starosty městské části Prahy 8 Martina Šalka by mohlo jít o totéž. „Důvodem zápachu dle všech indicií je tzv. flérování v rafinérii Kralupy. Flérování je dodatečné spalování bioplynu nebo zemního plynu, aby se zajistila bezpečná likvidace odpadního plynu. V kombinaci s větrem pak může docházet k nynější situaci,“ vyjádřil se pro iDNES.cz.

Nebylo by to poprvé, kdy se silný zápach z flérování v Rafinérii Kralupy nad Vltavou dostal do Prahy. V roce 2022 o podobném případu informoval server Novinky.cz. Zápach se šířil kilometry daleko a zaznamenali ho obyvatelé na Proseku, v Ďáblicích, Vysočanech, Kyjích i Líbeznicích.

Hygienická stanice hlavního města Prahy situaci také monitoruje. „V této věci prozatím obdržela jeden podnět od občana z Prahy 8,“ uvedla tisková mluvčí Petra Batók.

Dodala, že podnět postoupí ministerstvu životního prostředí a věcně příslušným odborům životního prostředí dotčených městských částí.

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