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Zápach v Praze. Koše přetékají, vyhazují do nich i hospody. Hygiena varuje před zvířaty

Juliana Hámová
  20:00

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Přetékající popelnice. Na Václavském náměstí jde podle místních obyvatel o dlouhodobý problém. Odpad se hromadí i okolo, mimo jiné proto, že někteří provozovatelé restaurací využívají domovní nádoby. | foto: Juliana Hámová, MF DNES

V posledních týdnech plní sociální sítě fotografie přeplněných košů a stížnosti na zápach, který se z nich v letním horku šíří. Lidé popisují, že kolem některých nádob raději zrychlují krok, případně přecházejí na druhou stranu ulice. Na zapáchající odpad upozorňují třeba na I. P. Pavlova, Václavském náměstí, před klubem Radost i v Košířích.

Tereza přes I. P. Pavlova pravidelně chodí do práce, v posledních dnech je ale pro ni čekání na tramvaj stále nepříjemnější. „Když stojíte na I. P. Pavlova, opravdu to tam někdy hodně smrdí. Občas se mi z toho dělá až špatně,“ popisuje. Zápach se podle ní line především od přeplněných košů, kolem nichž zůstávají kelímky, obaly od jídla a prázdné lahve.

„Jeden metař během směny nachodí až deset kilometrů. Nesbírá přitom pouze kelímky a obaly od jídla, ale také střepy, psí exkrementy nebo stříkačky.“

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Zápach v Praze. Koše přetékají, vyhazují do nich i hospody. Hygiena varuje před zvířaty

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Přetékající popelnice. Na Václavském náměstí jde podle místních obyvatel o...

V posledních týdnech plní sociální sítě fotografie přeplněných košů a stížnosti na zápach, který se z nich v letním horku šíří. Lidé popisují, že kolem některých nádob raději zrychlují krok, případně...

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