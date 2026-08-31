Tereza přes I. P. Pavlova pravidelně chodí do práce, v posledních dnech je ale pro ni čekání na tramvaj stále nepříjemnější. „Když stojíte na I. P. Pavlova, opravdu to tam někdy hodně smrdí. Občas se mi z toho dělá až špatně,“ popisuje. Zápach se podle ní line především od přeplněných košů, kolem nichž zůstávají kelímky, obaly od jídla a prázdné lahve.
„Jeden metař během směny nachodí až deset kilometrů. Nesbírá přitom pouze kelímky a obaly od jídla, ale také střepy, psí exkrementy nebo stříkačky.“