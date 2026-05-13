Petrská čtvrť už nebude sloužit jako zkratka, radnice zakázala tranzitní dopravu

Autor: ,
  13:56
Řidiči v Praze si od středy nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit prosazené omezení tranzitní dopravy. Informoval o tom radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN). Zákaz neplatí pro vozy integrovaného záchranného systému, MHD, dopravní obsluhu a držitele parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Cílem opatření je zlepšit život místních.
Radnice městské části Praha 1 už omezila vjezd do Starého Města. Nyní nově platí také zákaz vjezdu pro veškerou tranzitní dopravu v Petrské čtvrti.

Radnice městské části Praha 1 už omezila vjezd do Starého Města. Nyní nově platí také zákaz vjezdu pro veškerou tranzitní dopravu v Petrské čtvrti. růjezdu | foto: Radek Vebr, MAFRA

Městská část v tiskové zprávě uvedla, že podle dřívějšího dopravního průzkumu až dvě třetiny aut, která Petrskou čtvrtí projíždějí, mají cíl jinde a obytnou oblast využívají pouze jako zkratku.

Cílem omezení je zamezit vjezd právě těmto řidičům a zlepšit život obyvatelům čtvrti. „Značení by mělo být hotové do pátku, ale ode dneška už to platí,“ sdělil dnes Ryvola.

„Pro místní obyvatele se v každodenním životě nemá nic zkomplikovat. Kdo má v Petrské čtvrti skutečný důvod být, ten se tam dostane. Smyslem je omezit průjezdnou dopravu, ne život ve čtvrti,“ dodal radní.

Zákaz má podle radnice smysl i z důvodu dopadu na navigační aplikace, které by již neměly Petrskou čtvrť nabízet jako běžnou průjezdnou trasu. Městská část nyní bude fungování nového dopravního režimu sledovat a vyhodnocovat v praxi.

Podobné opatření zavedla Praha 1 v roce 2024 v oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí, kde platí jen mezi 22:00 a 06:00.

Cílem bylo omezit noční hluk z aut, který ruší místní obyvatele. Na ten si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků.

Opatření radnice zaváděla nadvakrát, na první pokus jej v roce 2023 po stížnostech primátora Bohuslava Svobody (ODS) zrušil magistrát s odůvodněním, že je s ním městská část dostatečně neprojednala.

Petrská čtvrť už nebude sloužit jako zkratka, radnice zakázala tranzitní dopravu

Značky dopravní obsluhy na Praze 1. (24. července 2024)

Řidiči v Praze si od středy nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit prosazené omezení tranzitní dopravy. Informoval o tom radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch...

