Z pražských ulic zmizí buskeři se zvířaty, zákaz žebrání zatím neprošel

Zákaz se v případě buskingu bude týkat jak aktivní účasti zvířat na produkci, tak jejich pouhé přítomnosti. „Myslíme si, že zvířata nemají být takto zneužívána,“ řekl Pospíšil. Podle nově schváleného dokumentu zákaz cílí především na ochranu lidí, na které by mohla hlukem a ruchem vystresovaná zvířata zaútočit.

Pospíšil dodal, že v Praze se pohybuje i skupina cizinců, kteří hrou na harmoniky obcházejí zákaz žebrání na vybraných místech v centru a k vyvolání soucitu využívají psy. Dodal, že v jejich případě by využití vyhlášky mohlo vést až k vyhoštění, protože peněžní pokuty se od nich obtížně vymáhají. „To je pro něj největší trest,“ řekl.

Magistrát chtěl obdobně zakázat i žebrání v doprovodu zvířat, ale narazil. „Ministerstvo vnitra se s ní (vyhláškou) neztotožnilo,“ řekl Pospíšil. Dodal, že podle výkladu ministerstva je žebrání lidským právem a není možné jej zakázat plošně v celém městě, ale jen na konkrétních místech tak, jako je tomu doposud.

Náměstek dodal, že magistrát proto jedná s Prahou 1 o rozšíření počtu míst, kde zákaz platí, a také s městskou policií o zlepšení jeho vymáhání.

Město už na základě vyhlášky postihuje lidi, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty. Strážníci městské policie to řeší pokutami, úřady také mohou zahájit řízení o zabavení zvířete a pachatele mohou čekat postihy i od státu podle zákonů o ochraně či týrání zvířat. To se nicméně netýká psů, kteří nejsou aktivně nuceni do nějaké činnosti či kontaktu s lidmi a ani nespadají do kategorie divoce žijících živočichů, pro které platí přísnější pravidla.