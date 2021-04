Plány s nábřežím rozdělují Prahu, radnice se bojí zákazů v dopravě

Plán na omezení dopravy v historickém centru Magistrát navrhuje omezit průjezd Smetanovým nábřežím do Křižovnické ulice a průjezd přes Malostranské náměstí. Omezení by platilo pro osobní automobilovou dopravu s výjimkou rezidentů Prahy 1, 2 a 5.

Všichni řidiči bez ohledu na bydliště by do centra mohli dojet, ale nesměli by přes centrum projet ze severu na jih nebo naopak. Museli by se vrátit stejným směrem, ze kterého by přijeli.

Praha se chce tímto způsobem zbavit tranzitní dopravy, která v centru nekončí ani nezačíná.

Průjezd aut má monitorovat kamerový systém, který na základě registrační značky pozná, zda má vozidlo oprávnění k tranzitu. Za nepovolený vjezd padne pokuta. Dopravní obslužnost celé oblasti by měla zůstat zachována.

Konkrétní režim a jeho technické fungování bude řešit pracovní skupina složená z koaličních partnerů magistrátu, zástupců městských částí a městských organizací.

Plánované omezení se kromě rezidentů nebude týkat ani MHD a taxi služeb. Magistrát zvažuje i povolení k průjezdu pro držitele krátkodobého parkovacího oprávnění.