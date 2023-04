Na Zahradním Městě se srazil vlak s člověkem, zřejmě šlo o sebevraždu

Člověka pohybujícího se v kolejišti přejel kolem 19:30 mezinárodní expres jedoucí z Lince přes České Budějovice do Prahy. Podle policie se neštěstí stalo na zastávce Zahradní Město ve směru do centra. „Podle prvotních informací z místa by se mělo jednat o sebevraždu,“ řekl Rybanský.

Kvůli nehodě byl na zhruba 45 minut přerušený provoz vlaků mezi zastávkami Praha-Zahradní Město a Praha-Eden. Rychlíky jezdily do obnovení provozu odklonem přes Libeň.