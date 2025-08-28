Vysokorychlostní tratě změní poměry, význam Zahradního Města v Praze poroste

Stanice Praha – Zahradní Město se výrazně rozšíří se vznikem vysokorychlostních tratí (VRT). Výstavba se dotkne také okolí stanice. Jakým způsobem se tak stane, již řeší Správa železnic i radnice Prahy 10. K výrazným změnám nádraží a okolí dojde asi po polovině století.
Nádraží Zahradní Město cestujícím v budoucnu poslouží jako významný přestupní uzel mezi VRT a klasickou železnicí a hromadnou dopravou. Stane se součástí trasy VRT, která v metropoli povede z Vršovic do Běchovic a propojí Prahu s Brnem a Ostravou.
„Prověřujeme varianty dalšího rozšíření stávající železniční stanice v Zahradním Městě. Cílem je, aby její uspořádání odpovídalo potřebám VRT i výhledovému zvýšenému obratu cestujících,“ popsala aktuální stav mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Podle materiálu schváleného radními městské části Správa železnic předpokládá, že severně od stávajícího kolejiště trať doplní čtyři staniční koleje se dvěma nástupišti pro VRT s přístupem do přemostěné Průběžné ulice.
Zde cestujícím poslouží zastávky MHD. Vznik nového dopravního uzlu výrazně zvýší využití stanice. „Využije ho téměř 90 tisíc cestujících za den a terminál se stane třetí nejvýznamnější železniční stanicí v Praze,“ upozorňuje Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha.
Linka do budoucnosti
Nový terminál ovlivní území přibližně tvořené Průběžnou, Dubečskou, Švehlovou, Ždánickou a Přetluckou ulicí.
Představuje to výraznou změnu oproti dnešnímu i dosud plánovanému stavu. „V dalším postupu projekčních prací doporučuje zabývat se podrobněji variantou, která navrhuje vybudování nového silničního podjezdu pro automobilovou dopravu mimo prostor nádraží Zahradní Město,“ uvádí příslušné usnesení rady městské části Praha 10.
Radnice preferuje řešení, při kterém vznikne přeložka Průběžné s novým podjezdem vedoucím mimo prostor nádraží. Průběžná by měla podle návrhu ze severu před nádražím odbočit a vést novým podjezdem pod tratí do nynější ulice Ždánická a na křižovatku se Švehlovou.
„Vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu cestujících po zprovoznění VRT a nárůstu přestupních vazeb na Zahradním Městě je tato změna velmi žádoucí,“ stojí v dokumentu schváleném radními. „Na dalším postupu spolupracujeme mimo jiné s vedením hlavního města a Prahou 10. Jasněji by mělo být během několika měsíců,“ řekla Nela Eberl Friebová.
Projektanti ve Strašnicích řeší i možné umístění technického zázemí VRT. Strašnický areál by měl mít tři části – vjezdo-odjezdové kolejiště, odstavné kolejiště a provozní zázemí. Odstavná část čítá osm kusých manipulačních kolejí pro 16 vlaků o délce 200 metrů. Součástí projektu VRT je také výstavba čtvrté koleje z Běchovic do Libně.
„Převodem velkého objemu osobní dopravy na VRT se uvolní kapacita na stávající infrastruktuře, která bude následně využita k navýšení počtu regionálních spojů, vytváření nových linek a potřebám nákladní dopravy,“ uvedl již dříve Dušan Gavenda ze Správy železnic.
Vlaky na přesmyku
Zásadní změny probíhají na metropolitních tratích také na dalších místech. Správa železnic již vybrala projektanta přestavby úseku mezi Libní a Malešicemi. Na libeňském nádraží vznikne přemostění koridoru do Běchovic a zmizí úzké hrdlo klíčové části železnice.
Stavba takzvaného Libeňského přesmyku začne v roce 2028 a potrvá tři roky. Náklady mají vyjít na 2,5 miliardy korun. Projekt vypracuje společnost Mott MacDonald CZ, jež dala nejvýhodnější nabídku ve výši přibližně 56 milionů korun.
Díky mimoúrovňovému řešení už nákladní vlaky nebudou čekat u parku Smetanka na křižování s hlavní tratí. Nová dvoukolejná spojka z Libně do Malešic nejprve nadjezdem překročí hlavní koridor, u Českobrodské se poté zapojí do stávající jednokolejné tratě.
Zmodernizovaný úsek bude po rekonstrukci výrazně tišší, protože odpadne hluk způsobený rozjezdy vlaků. Projekt přinese též zdvoukolejnění celého úseku do Malešic, který využívají mimo jiné vlaky městské linky.