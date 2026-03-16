„Cílem zkušební jízdy bylo kromě jiného naměřit polohy natrolejovacích stříšek, ověřit funkčnost komunikačních systémů a infrastruktury právě vozidlem, které budeme nasazovat na trolejbusové tratě na levém břehu Vltavy,“ uvedl dopravní podnik.
V pátek 13. března pak odstartovalo školení řidičů, aby se seznámili jednak s novým typem bateriového trolejbusu SOR TNS 12 a jednak s novou tratí na lince 52. Ta překlopí dosavadní autobusovou linku 137.
Uvedení linky do provozu se předpokládá začátkem dubna.
Stávající autobusová linka 137
(budoucí trolejbusová linka 52)
Trolejbusové linky v Praze jsou dosud dvě, v celkové délce 19,7 km, nasazeno je na ně celkem 37 vozů.
Zdroj: DPP