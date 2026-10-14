Ledňáček s tělem automobilu, náčelník Havel. Expozice na Výstavišti se „dotýká nebe“

Za expozicí stojí multimediální umělkyně Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein, výstava je k vidění na prostranství u Průmyslového paláce pražského Výstaviště a potrvá ještě několik dní.
Odraz obří hlavy ledňáčka pluje na hladině fontány před Průmyslovým palácem pražského Výstaviště. Tělo zvířete se proměnilo v modrý automobil. Za ledňáčkem jsou další ptáci propojeni s bílými auty.
|
Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka
Modrý dálkový autobus s otvorem v přední části, dvě bílá auta propojená obloukem a půlkruhově rozmístěné sochy představují Dálnici do Svatyně (Runway to Temple).
„Sochařský cyklus RUNWAY ztvárňuje fragmenty a symboly civilizace i technického pokroku, které se rozplývají, propojují a mění v přírodní bytosti. Části aut ztrácej svůj původní význam a unikají směrem k nebi,“ informuje plakát k výstavě.
Do Svatyně Šlapetová umístila filmovou fresku, která zachycuje ústřední téma tvorby uměleckého dua. Životní partneři téměř tři desítky let mapují kulturu domorodých obyvatel Západní Papuy. Šlapetová své zážitky mísí s kosmologií, ve svých instalacích propojuje Západní Guineu s moderním životem astronautů NASA.
|
Mizí respekt k duchům. A když nezaberou tablety, tak se nám hodí, říká sochař
„Animované kresby zobrazují život Papuánců tak, jak o něm u ohniště vyprávěli. Filmové záběry jsou záznamem událostí v džungli a vesmíru, které se doopravdy staly, včetně osobního setkání náčelníků kmene Yali Mek s astronauty Leroyem Chiaem a Koichim Wakatou,“ uvádějí informační panely.
Podle Šlapetové pojí Papuánce a astronauty touha dostat se do nebe. Staří členové horského kmene Yali Mek k létání používali dým. „Během líčení příběhů o létání dýmem do nebe se přesně před dvaceti lety zeptali, jak tam létáme my. Když jsem odpověděla, ničemu se nedivili, oni přijímají naše story jako svoje,“ popsala umělkyně.
|
U kmene Vokeo mají menstruaci i muži, popisuje rituály Papuánců antropolog
Uvnitř Svatyně se objevuje i s bývalý prezident Václavem Havlem. Na křídla soch astronautů multimediální umělkyně promítla filmovou báseň, „jejímž hlavním hrdinou je náčelník Václav Havel.“
Návštěvníci si instalaci mohou prohlédnout do 18. října. V rámci slavnostní dernisáže autoři výstavy pokřtí obrazovou publikaci Jak se dotknout nebe, která zachycuje život a dílo Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina.