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Ledňáček s tělem automobilu, náčelník Havel. Expozice na Výstavišti se „dotýká nebe“

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  12:14
Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského...

Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského Průmyslového paláce umístili multimediální výstavu s názvem Jak se dotknout nebe. (14. října 2026) | foto: Kristýna Dvouletá, iDNES.cz

Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského...
Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského...
Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského...
Umělci Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein na prostranství u pražského...
25 fotografií
Ledňáček s tělem automobilu, zlaté sošky Papuánců a náčelník Václav Havel. Zvláštní a až gigantické plastiky „zaplavily“ prostor před nedávno otevřeným zrekonstruovaným Průmyslovým palácem. Umělci zde vystavují instalaci s názvem Jak se dotknout nebe. Projekt představený na letošním Biennale Arte v Benátkách propojuje moderní svět s životem domorodých kmenů Západní Papuy.

Za expozicí stojí multimediální umělkyně Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein, výstava je k vidění na prostranství u Průmyslového paláce pražského Výstaviště a potrvá ještě několik dní.

Odraz obří hlavy ledňáčka pluje na hladině fontány před Průmyslovým palácem pražského Výstaviště. Tělo zvířete se proměnilo v modrý automobil. Za ledňáčkem jsou další ptáci propojeni s bílými auty.

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Modrý dálkový autobus s otvorem v přední části, dvě bílá auta propojená obloukem a půlkruhově rozmístěné sochy představují Dálnici do Svatyně (Runway to Temple).

„Sochařský cyklus RUNWAY ztvárňuje fragmenty a symboly civilizace i technického pokroku, které se rozplývají, propojují a mění v přírodní bytosti. Části aut ztrácej svůj původní význam a unikají směrem k nebi,“ informuje plakát k výstavě.

Do Svatyně Šlapetová umístila filmovou fresku, která zachycuje ústřední téma tvorby uměleckého dua. Životní partneři téměř tři desítky let mapují kulturu domorodých obyvatel Západní Papuy. Šlapetová své zážitky mísí s kosmologií, ve svých instalacích propojuje Západní Guineu s moderním životem astronautů NASA.

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„Animované kresby zobrazují život Papuánců tak, jak o něm u ohniště vyprávěli. Filmové záběry jsou záznamem událostí v džungli a vesmíru, které se doopravdy staly, včetně osobního setkání náčelníků kmene Yali Mek s astronauty Leroyem Chiaem a Koichim Wakatou,“ uvádějí informační panely.

Podle Šlapetové pojí Papuánce a astronauty touha dostat se do nebe. Staří členové horského kmene Yali Mek k létání používali dým. „Během líčení příběhů o létání dýmem do nebe se přesně před dvaceti lety zeptali, jak tam létáme my. Když jsem odpověděla, ničemu se nedivili, oni přijímají naše story jako svoje,“ popsala umělkyně.

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Uvnitř Svatyně se objevuje i s bývalý prezident Václavem Havlem. Na křídla soch astronautů multimediální umělkyně promítla filmovou báseň, „jejímž hlavním hrdinou je náčelník Václav Havel.“

Návštěvníci si instalaci mohou prohlédnout do 18. října. V rámci slavnostní dernisáže autoři výstavy pokřtí obrazovou publikaci Jak se dotknout nebe, která zachycuje život a dílo Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina.

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