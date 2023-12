V Praze se bude v roce 2024 stavět téměř všude, i na železnici a magistrále

Dlouhé čekání na mimoúrovňové křížení železniční trati v centru Velké Chuchle se blíží ke konci. Správa železnic (SŽ) totiž vypsala veřejnou zakázku na zhotovitele silničního nadjezdu, její předpokládaná hodnota dosahuje 475 milionů korun.

„Začneme výstavbou nadjezdu ze Starochuchelské do Mezichuchelské ulice. V další etapě vybudujeme podchod pro pěší, čímž dojde k definitivnímu zrušení stávajícího čtyřkolejného přejezdu. Realizace akce předpokládáme v letech 2024 až 2026,“ uvedl Dušan Gavenda, mluvčí SŽ.

Smíchov a Masaryčka v novém

Rekonstrukce hlavní části nádražní budovy a vybudování nového jižního křídla – i to předpokládá plán proměn smíchovského nádraží. „Posledním krokem k samotnému zahájení prací byl výběr zhotovitelů. Těmi se staly společnosti Metrostav TBR, OHLA ŽS, HOCHTIEF CZ a Elektrizace železnic Praha,“ uvedla Nela Friebová, mluvčí SŽ.

Hodnota zakázky převyšuje čtyři miliardy korun. Stavbaři zrekonstruují všechny staniční koleje a nástupiště, přebudují oba podchody, které současně prodlouží pod celou stanicí až k Dobříšské ulici. Díky výtahům bude přístup na všechna nástupiště bezbariérový, a to jak z podchodů, tak i nově vybudované lávky. Práce začnou po Novém roce a potrvají do roku 2027.

Snazší spojení Florence s Hybernskou ulicí, rozšíření počtu kolejí, pochozí platforma nad celým kolejištěm – to slibuje proměna Masarykova nádraží, klíčového uzlu regionální dopravy v okolí metropole.

140 tisíc aut projede v průměru denně po Barrandovském mostě.

Pokračují také práce na přestavbě železniční tratě na letiště a Kladno, kde se blíží se například tendr na stavbu úseku z Ruzyně na Kladno, stejně jako rekonstrukce trati na Beroun na jihu Prahy. Na podzim mj. železničáři předpokládají, že na Branickém mostě se konečně bude jezdit po dvou kolejích.

Řidiči na jedné z hlavních dopravních tepen v metropoli, Barrandovském mostě, to možná budou mít snazší. Silničáři totiž zvažují, že sloučí následující dvě etapy oprav. Všechny práce naplánované na roky 2024 a 2025 by tak stihli udělat již napřesrok.

4,14 miliardy korun si vyžádá rekonstrukce smíchovského nádraží.

„Původní scénář byl, že pokračujeme jednou částí mostu v roce 2024 a druhou polovinou v roce 2025. Scénář, který zvažujeme jako alternativní, spočívá v tom, že ty dvě etapy by šly hned za sebou,“ uvedl Jozef Sinčák, ředitel Technické správy komunikací.

Tradiční uzavření poloviny mostu by tak zřejmě bylo o něco delší. „Rozsah dopravních opatření by byl takový, jak ho známe z letošního a loňského roku, to znamená tři průběžné pruhy v každém směru, a čtvrtá etapa by plynule navazovala na třetí,“ popsal Jozef Sinčák. Jasno o tom může být v lednu.

Oprava i na magistrále

Technika a dělníci se chystají také blíže do středu města, na magistrálu poblíž Kongresového centra. „Na jaře příštího roku vozovku čeká oprava ve směru do centra k Nuselskému mostu,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia.

Součástí prací kromě výměny povrchu vozovky bude i oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků a další. S výraznějším omezením provozu v následujícím roce musí počítat lidé také na „sedmičce“. A to hlavně v okolí hlavních tepen, jakými jsou ulice Bubenská, Dukelských hrdinů a U Výstaviště.

Uzavírky souvisí s rekonstrukcí železniční tratě do Kladna, na niž navazují další stavařské záměry, jako jsou rekonstrukce tramvajové trati, výměny kanalizačních a dalších sítí, úpravy komunikací, chodníků a podobně. (Jde pouze o výběr největších staveb v roce 2024, pozn. red.)