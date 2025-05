Muraly s on-line přesahem zaplatilo KCP. Dílo je součástí projektu Art District Vyšehrad, jehož cílem je navrátit kulturní a společenský život na severní terasu stavby.

Návrhu muralů se ujala organizace Praho! project. Vyjádření využitá v díle sbírala od loňského listopadu do letošního března. Do malby vybrala 85 názorů v různých jazycích. Lidé v nich například vzpomínají na akce, které v kongresovém centru zažili, na to, kdo je na místo poprvé přivedl, jak ho vnímají a co by zlepšili. Část příspěvků se věnuje i tomu, co zrovna ve svém soukromém životě prožívají.

„Při návrhu jsem pracovala s motivem cest a rozcestí, je to metafora pro rozhodování, které je obsahem realizace v textové formě. Hodně jsem se inspirovala kongresovým centrem a jeho propojením s Vyšehradem. Větší mural je vlastně toto propojení z ptačí perspektivy,“ uvedla Sibinská.

Do menšího z muralů zakomponovala QR kód, který vede k interaktivní části projektu. V ní lidé naleznou například online prohlídky běžně nepřístupných částí kongresového centra. Mohou si také prohlédnout další výpovědi, které se do muralů nevešly, případně přidat vlastní příspěvek. „Jsme rádi, že díky této realizaci dostávají hlas přímo lidé, kteří toto místo tvoří a užívají,“ řekla Žlebková.

Akciová společnost KCP vznikla 1. července 1995. Kongresové centrum nabízí 70 sálů a salonků pro konání akcí, od malých konferencí po velké kongresy, včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů.

Majiteli jsou stát a hlavní město Praha. Jeho výstavba se uskutečnila mezi lety 1976 až 1981, na přelomu druhého milénia byla budova přestavěna. Jedná se o neofunkcionalistickou stavbu a jejími architekty byli Jaroslav Mayel a Antonín Vaněk.