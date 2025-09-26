Ve vyšehradském tunelu bude pokračovat zajištění skály, řidiči musejí zpomalit

  12:09
V pražském vyšehradském tunelu budou o tomto víkendu pokračovat práce na zajištění skály, ze které před časem bouřka uvolnila několik kamenů. Tunel bude průjezdný, ale automobily budou moci jezdit jen po kolejích a sníženou rychlostí. V pátek o tom informoval mluvčí města Vít Hofman. Tunel bude otevřen i chodcům a cyklistům. První práce na zajištění, které si vyžádaly uzavírku, se uskutečnily minulý víkend.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kameny se po bouřce z vyšehradské skály uvolnily 30. srpna, město poté nechalo masiv prověřit a následně najalo odbornou firmu na jeho zajištění.

Minulý víkend pracovníci firmy vyvrtali otvory nutné pro ruční osazení nové bezpečnostní sítě, které přijde na řadu tuto sobotu a neděli. „V případě nutnosti může dojít i ke krátkodobému přidržení dopravy pro zajištění maximální bezpečnosti,“ uvedl Hofman.

Vyšehradská skála se nachází v Praze 2 na pravém břehu Vltavy a stojí na ní hradiště a pevnost Vyšehrad.

Na vltavském nábřeží skálou od počátku 20. století prochází tunel pro auta, tramvaje, pěší a cyklisty, který propojuje Podskalí v Praze 2 s Podolím v Praze 4.

Skála je podle Hofmana tvořena vrstevnatou břidlicí, u které je eroze a občasné odpadávání menších bloků přirozeným jevem. Skála byla kotvena už ve 30. letech 20. století a pak znovu v letech 1991 až 1992, dodal mluvčí.

20. září 2025
Ve vyšehradském tunelu bude pokračovat zajištění skály, řidiči musejí zpomalit

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Lidé jsou proti demolici Schieszlovy vily. Spí tam bezdomovci, zlobí se architekt

Plánovaná přestavba a rekonstrukce dvou vil na Hřebenkách na pražském Smíchově, která začala v roce 2023 bouracími pracemi v jednom z domů, je kvůli žalobě a dalším námitkám místních obyvatel a...

25. září 2025  13:03

Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat, nařídil soud

Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse...

25. září 2025

