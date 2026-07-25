O mostu na Výtoni se rozhodne do konce roku, slovo mají i památkáři

„Výtoňský most je v havarijním stavu a je na něm výrazně omezena doprava. Abychom předešli jeho úplnému uzavření, je potřeba rozhodnout o finálním řešení do konce tohoto roku,“ sdělila MF DNES mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.
S tvrzením Svazu dopravy se podle jejích slov SŽ plně ztotožňuje. Svaz dále také tvrdí, že pokud se situace nezačne brzy řešit, železnice se nebude moci dále rozvíjet.
Rozzlobení památkáři
Ve hře je výstavba nové tříkolejové mostní konstrukce. O tom, kdo by měl projekt realizovat, rozhodla SŽ už v minulém roce. Jenže slovo mají i památkáři, kteří si přejí zachovat původní stavbu. Do sporu o památkově chráněné stavbě se vložilo také UNESCO, jehož komisaři vytvářejí audit HIA, tedy posouzení vlivu na kulturní dědictví.
Stoletý most
Správa železnic chce na Výtoni postavit nový most se třemi kolejemi s náklady 3,4 miliardy korun. Životnost nové spojnice dosáhne podle Správy železnic 100 let.
Výstavbou by se měly snížit náklady na údržbu. Denně přes most pod Vyšehradem přejede 300 vlaků. Kvůli zhoršenému technickému stavu mostu platí rychlostní omezení.
V rámci diskusí se Svaz dopravy kloní k novostavbě. Podle něj jde o levnější a trvalejší řešení než rekonstrukce stávajícího mostu. Ta by prý znamenala rozsáhlé zásahy bez odpovídajícího zvýšení kapacity. Stavba by také měla nízkou životnost.
„Pokud má železnice zvládnout očekávaný růst příměstské i dálkové dopravy, je nutné vytvořit dostatečnou kapacitní rezervu. Měli bychom sledovat horizont dalších sta let a v takovém výhledu je tříkolejné řešení naprostou nutností,“ vysvětlila prezidentka Svazu dopravy Romana Šauerová.
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Ministerstvo už nebude do sporu zasahovat
O podobě mostu na Výtoni chtěl rozhodovat i někdejší ministr dopravy Martin Kupka, který požadoval rekonstrukci a zachování mostu v původním stavu. Rozhodl se tak na základě doporučení Národního památkového ústavu.
Jenže postoj současného vedení resortu pod ministrem Ivanem Bednárikem je zcela jiný. Do podoby mostu už ministerstvo nechce zasahovat.
„Ministerstvu dopravy nepřísluší rozhodovat o podobě mostu na Výtoni. Je to úkol pro Správu železnic,“ sdělil MF DNES mluvčí resortu Filip Medelský.
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Projekt se měl podle původního vyjádření SŽ realizovat už letos. K výběrovému řízení totiž došlo už v roce 2025. „Rádi bychom cílili na start realizace v roce 2028, jakmile bude o podobě mostu rozhodnuto,“ nastínila plán Friebová. Předpokládané celkové náklady dosahují 3,4 miliardy korun.
Kvůli špatnému technickému stavu je nyní provoz omezen na jednu kolej a vlaky přes most projíždějí sníženou rychlostí. Jen dostavba tříkolejové konstrukce bude stát zhruba 129 milionů korun. Ve výběrovém řízení uspěly společnosti SUDOP Praha a TOP CON SERVIS.
Nový most má pro obyvatele okolních domů znamenat zlepšení životního prostředí zejména snížením hluku a vibrací z železniční dopravy. Současně zmizí jeden z nejnižších tramvajových podjezdů v Praze, kde kvůli přetržené troleji dochází opakovaně k přerušením provozu.
Nová vlaková zastávka
Most na Výtoni zajišťuje už více než sto let důležité železniční spojení mezi hlavním a smíchovským nádražím. V budoucnu by měl hrát ještě významnější roli také v příměstské dopravě. Vznikne zde nová vlaková zastávka. Kromě toho zásluhou nového mostu vznikne také bezbariérová cesta mezi Výtoní a Smíchovem.
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Hlavní město totiž ve spolupráci se SŽ rozhodlo o zachování původní ocelové konstrukce, která bude po vybudování nového železničního mostu pod Vyšehradem sloužit jako lávka pro pěší přes Vltavu v Modřanech.
Proti tomuto plánu se ohradil Nadační fond Vyšehradský most, který navrhl zachování původní konstrukce. Se SŽ vede dlouholetý spor o konečné podobě mostu. Návrh fondu pracuje i s proměnou Svobodovy a Vnislavovy ulice pod Vyšehradem. Místo nové zastávky na Výtoni by vlaky také měly stavět až na bývalém vyšehradském nádraží.
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16. září 2025